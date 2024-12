L’Inter è pronta ad affrontare il Parma nella 15^ giornata di Serie A. Ecco tutte le novità sulla probabile formazione dei nerazzurri, gli ultimi ballottaggi rimasti e le scelte su Acerbi e Carlos Augusto.

Inter-Parma: Carlos Augusto ritorna, Acerbi verso il forfait

Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione ma, nei recenti provini, in vista non sembra esserci alcun turnover. Il tecnico piacentino sembra intenzionato a schierare la sua formazione migliore, conscio che per mantenere il passo del Napoli è necessario conquistare i tre punti.

Le domande più grandi riguardavano Carlos Augusto e Acerbi, ma ora sembrano esserci le risposte definitive. Il primo dovrebbe trovare la convocazione, ma con grande probabilità finirà in panchina. Il centrale azzurro invece va nuovamente verso il forfait, al suo posto sarà confermato De Vrij.

Il grande ballottaggio c’è sulla fascia destra dove Dumfries e Darmian, come di consueto, si sfidano per un solo posto tra i titolari. A spuntarla dovrebbe essere il primo pronto poi a essere sostituito dall’italiano o da Buchanan. Per quanto riguarda Acerbi, il suo rientro potrebbe avvenire martedì prossimo, quando l’Inter affronterà il Bayer Leverkusen in Champions League.

La probabile formazione dell’Inter

Sciolti anche gli ultimi dubbi, andiamo a scoprire la probabile formazione dei nerazzurri in vista del Parma. La difesa a tre, davanti a Sommer, sarà composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulla corsia di destra Dumfries è in vantaggio su Darmian e probabilmente partirà dall’inizio, mentre a sinistra ci sarà Dimarco pronto a uscire per uno scampolo di partita in favore di Carlos Augusto.

In mezzo al campo nessuna novità, Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, largo alla qualità di Thuram e Lautaro Martinez. Ancora panchina invece per Arnautovic, nelle ultime ore finito al centro delle voci di mercato.