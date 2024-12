Inter-Parma, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Parma, match in programma alle 18:30 a San Siro e valido per la quindicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Fabio Pecchia.

Tutto pronto al Meazza per Inter-Parma, match che apre il quindicesimo turno di campionato. I nerazzurri tornano in campo dopo lo spavento vissuto nella partita contro la Fiorentina per il malore di Bove, e puntano a mettere pressione alla coppia di vetta composta da Napoli e Atalanta e accorciare le distanze in classifica. Da non sottovalutare il Parma, che nello scorso turno ha battuto in casa la Lazio e che in questa stagione si è dimostrato avversario complicato per tutte le big.

Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie i titolarissimi. In attacco Thuram e Lautaro. Pecchia con una sorpresa in difesa, ma col poker pesante in attacco

Scelte della vigilia confermate per Simone Inzaghi, che non pensa al turnover e non pensa alla sfida di Champions League in programma martedì contro il Leverkusen e manda in campo la formazione migliore possibile (al netto delle assenze di Pavard e Acerbi in difesa), confermando lo stesso 11 che aveva iniziato contro la Fiorentina. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram.

Qualche sorpresa per Pecchia, che opta per il 4-2-3-1. In porta Suzuki, in difesa come terzino destro c’è Hainaut, in una linea chiusa da Balogh, Delprato e Valeri. In mediana Sohm e Keita, mentre in attacco i ducali schierano il loro potenziale migliore con Man, Cancellieri e Mihaila (che ha vinto il ballottaggio con il 2005 Haj) alle spalle di Bonny.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Hainaut, Balogh, Delprato, Valeri, Sohm, Keita, Man, Cancellieri, Mihaila, Bonny.