L’Inter deve prestare attenzione alle mosse in uscita, un attaccante è finito nel mirino del Siviglia e l’affondo potrebbe arrivare già nel calciomercato di gennaio. Ecco le ultime notizie sui trasferimenti dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, il Siviglia è a caccia di un attaccante

La rosa di Simone Inzaghi è forte in tutti i reparti e quindi non è strano che le big europee tentino sempre di strappare qualche pedina in periodo di calciomercato. Ci sono gli incedibili e poi quei giocatori che potrebbero lasciare Milano senza grossi rimpianti e tra questi c’è anche Marko Arnautovic.

L’attaccante ex Bologna è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e all’orizzonte non c’è nessun rinnovo, quindi prima o dopo sarà addio. Il Siviglia, complice un inizio di stagione molto difficile anche per via dei pochissimi gol segnati, è alla ricerca di un attaccante e vorrebbe proprio accaparrarsi l’austriaco.

La dirigenza meneghina ci pensa, anche perché nelle gerarchie del tecnico piacentino sembra essere finito anche alle spalle di Correa. Molto dipenderà dalla proposta che arriverà dal club spagnolo, ma la cessione potrebbe arrivare.

Quanto chiede l’Inter per Arnautovic

Si deve considerare che l’Inter ha pagato per il cartellino di Arnautovic 10,9 milioni di euro offrendogli un ingaggio pari a 3 milioni di euro netti a stagione. Calcolando tutto, dunque l’ammortamento del cartellino e l’ingaggio rimanente, i nerazzurri potrebbero cederlo senza generare una minusvalenza per una cifra di minimo 2,725 milioni di euro.

Tra qualche settimana il mercato aprirà i battenti e l’austriaco potrebbe salutare, ma tra questo inverno e la sessione estiva potrebbe anche non essere l’unico. I nomi che ingolosiscono sono tanti, tra cui Bisseck, di cui abbiamo parlato qui.

La dirigenza dovrà inevitabilmente fare le dovute valutazioni, per non ritrovarsi a dover riformare una rosa che al momento è molto competitiva.