Continua il lavoro dell’Inter sul calciomercato, l’obiettivo della società è sempre lo stesso: migliorare la rosa del presente ma guardando anche al futuro. Durante la prossima estate potrebbe esserci un intreccio con il Real Madrid per un giovane talento che gioca in Serie A, ecco le ultime notizie.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Nico Paz

In questo avvio di stagione ci sono state sicuramente diverse sorprese in Serie A, nuovi talenti che si stanno mettendo in mostra per qualità e per continuità nelle prestazioni. Un giocatore che ha stupito praticamente tutti, mettendosi alle spalle una fila di estimatori, è Nico Paz.

Il centrocampista offensivo del Como piace all’Inter, ma anche al Milan, all’Arsenal e ad altre ancora. L’argentino è stato tra i più positivi dei lariani in questo avvio, anche quando le prestazioni della squadra di Fabregas sono state sotto tono le sue hanno sempre fatto intravedere sprazzi di grande classe.

Il suo futuro potrebbe essere più che roseo e difficilmente il Como riuscirà a trattenerlo nel prossimo giugno. Detto questo, non dipende solamente dalle pretendenti, tra cui l’Inter che è molto attiva nel calciomercato, ma anche e soprattutto dal Real Madrid.

Mercato Inter, il Real Madrid e il diritto di recompra

Prima di approdare a Como, Nico Paz era un giocatore di proprietà del Real Madrid. Chiuso dai tanti campioni presenti in rosa è stato ceduto, ma non senza che la squadra spagnola si assicurasse di poterlo riportare a casa. Sul fantasista argentino i Blancos hanno un apposto un diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro valido fino al 2027.

Nel caso in cui non decidessero di esercitarlo, cosa che a questo punto appare difficile, si sono comunque assicurati una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita. Insomma, l’Inter ci pensa e rimane a guardare, in attesa di capire come si muoverà il Real Madrid.