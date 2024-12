Mercato Inter, i nerazzurri si muovono per Castro

I nerazzurri si preparano a tornare in campo domani contro il Parma, nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. Intanto la dirigenza dell’Inter rimane sempre vigile sulle questioni di mercato, alla ricerca di colpi per alzare il talento della squadra.

Dopo una settimana abbastanza difficile anche per i giocatori dell’Inter, che hanno vissuto in prima persona quanto accaduto ad Edoardo Bove durante la partita contro la Fiorentina, i nerazzurri domani torneranno a giocare nel match che inaugura il quindicesimo turno di A e dove ospiteranno il Parma al Meazza. Campo a parte, l’Inter tiene i fari accesi anche sul futuro e sulle mosse di mercato e con la dirigenza nerazzurra che come sempre negli ultimi anni cerca di lavorare d’anticipo.

Mercato Inter, i nerazzurri alzano il pressing su Castro. L’attaccante del Bologna piace molto alla dirigenza

A meno di clamorosi dietrofront o di scelte improvvise, l’Inter rimarrà ferma nel mercato di gennaio per concentrare poi il lavoro nella prossima sessione estiva, dove il club nerazzurro sarà chiamato a modificare non poco l’attuale organico soprattutto nei reparti di difesa e di attacco. La buona notizia giunta nelle ultime ore è che la proprietà americana di Oaktree abbia scelto di tornare a investire e di non puntare solo su colpi a parametro zero. Nel limite di un budget contenuto (attorno ai 20-25 milioni a colpo), l’Inter tornerà a spendere sui cartellini e andando alla ricerca di giovani affermati e con ingaggi non troppo elevati.

In questa ottica si può leggere l’attenzione dell’Inter verso Santiago Castro, attaccante classe 2004 in forza al Bologna. Secondo quant riportato dalla Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha messo gli occhi sul giovane argentino dei rossoblu, che si sta imponendo con talento e costanza con la maglia dei felsinei. Un giocatore che per caratteristiche ricorda vagamente il primo Lautaro Martinez, e che unisce oltre ad una buona tecnica e a fiuto del gol, anche un importante lavoro di sacrificio per la squadra in fase di non possesso. Un’ottima annata per ora per Santi Castro, autore di 5 gol e 5 assist in tutte le competizioni.

Ausilio preme sul giovane del Bologna. Sarà lui il nuovo volto in attacco?

Un profilo che per età e caratteristiche è adatto alle nuove linee guida della proprietà, e con l’Inter che in estate in fase offensiva dirà sicuramente addio a Joaquin Correa e a Marko Arnautovic e vorrà svecchiare e rinnovare parte della zona d’attacco. Attualmente il valore di Castro si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe salire se il centravanti del Bologna andrà a continuare su questo rendimento.