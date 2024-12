Calciomercato | Chiesa: da Anfield all’Italia? L’Inter fiuta il colpo in prestito

La parabola di Federico Chiesa alla Juventus è stata segnata da emozioni contrastanti: un amore sbocciato con grandi aspettative, ma naufragato dopo anni turbolenti tra alti, bassi e una serie di infortuni. Oggi, il talentuoso esterno classe 1997 si trova al centro di nuovi intrecci di mercato, dopo il passaggio al Liverpool avvenuto in estate.

L’esperienza con i Reds, però, non è stata finora all’altezza delle aspettative. Poche apparizioni ad Anfield e dubbi sulle sue condizioni fisiche hanno fatto scattare numerosi rumors su un possibile ritorno in Italia già nella finestra di gennaio. Inter, Milan e Roma sarebbero pronte a contendersi Chiesa, con i nerazzurri in leggero vantaggio.

Chiesa e il Liverpool: un’avventura mai decollata Arrivato al Liverpool come scommessa low-cost sul finire del calciomercato estivo, Chiesa ha vissuto mesi difficili in Premier League. La mancata preparazione atletica pre-stagionale e i problemi fisici accumulati nel corso dell’ultimo anno lo hanno reso una presenza marginale nello scacchiere tattico di Arne Slot, il tecnico dei Reds. Il Liverpool ha comunque creduto nel rilancio dell’azzurro, reduce da una stagione travagliata con la Juventus, ma il campo ha raccontato una storia diversa. Le poche apparizioni di Chiesa hanno sollevato tanti interrogativi sul suo futuro, alimentando l’ipotesi di un prestito per permettergli di ritrovare condizione e fiducia.

Chiesa all’Inter: un colpo perfetto per gennaio Tra le squadre italiane che monitorano con attenzione la situazione di Chiesa, l’Inter sembra essere la più interessata. I campioni in carica di Serie A, reduci da un avvio di stagione meno brillante rispetto alle attese, stanno cercando rinforzi in attacco per coprire le lacune di un reparto offensivo che ha mostrato segni di affaticamento. Con il supporto del fondo Oaktree, però, l’Inter deve rispettare una rigida politica di spending review, orientandosi su soluzioni economicamente sostenibili. Un prestito semestrale di Chiesa, magari con il Liverpool disposto a coprire parte dei 7,5 milioni di euro del suo ingaggio annuale, sarebbe un’operazione ideale per i nerazzurri. Inoltre, il canale preferenziale tra Beppe Marotta e l’entourage del giocatore potrebbe facilitare la trattativa. Tra gli altri nomi, l‘Inter starebbe studiando anche il colpo Mané.

Non solo Inter: Milan e Roma puntano l’esterno azzurro Anche il Milan e la Roma seguono con interesse l’evoluzione del futuro di Chiesa. Per i rossoneri, sempre alla ricerca di profili adatti al gioco offensivo di Paulo Fonseca, l’azzurro rappresenterebbe un rinforzo di qualità e versatilità. La filosofia tattica del Milan, basata sugli esterni rapidi e tecnici, potrebbe esaltare le caratteristiche del calciatore ex Juventus e Fiorentina. La Roma, invece, sta vivendo una fase di transizione dopo l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Ivan Juric. Il tecnico testaccino potrebbe vedere in Chiesa l’uomo giusto per innalzare il livello qualitativo della rosa. Per entrambe le squadre, però, il nodo principale resta economico: il contributo del Liverpool sul pagamento dell’ingaggio sarà decisivo per rendere l’operazione fattibile.