Calciomercato | Mané all’Inter? L’indiscrezione che infiamma il mercato nerazzurro

Mané all’Inter? La 15ª giornata di Serie A si avvicina e per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di concentrarsi sul match che aprirà il turno. Venerdì 6 dicembre 2024, alle 18:30, i nerazzurri ospiteranno il Parma in una sfida fondamentale per mantenere il ritmo in vetta al campionato, per il momento guidata dal Napoli dell’ex Antonio Conte.

calciomercato è già entrato nel vivo per i nerazzurri, che continuano a monitorare attentamente il mercato dei parametri zero, una strategia che negli ultimi anni ha dato ottimi frutti. Mentre i riflettori sono puntati sul campo, dietro le quinte la dirigenza interista si muove per pianificare già la prossima stagione. Ilè già entrato nel vivo per i nerazzurri, che continuano a monitorare attentamente il mercato dei parametri zero, una strategia che negli ultimi anni ha dato ottimi frutti. Tra i nomi più caldi c’è quello di Alex Meret, portiere del Napoli, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Ma la vera sorpresa potrebbe essere un clamoroso ritorno di un grande talento sul palcoscenico europeo: Sadio Mané, attualmente in forza all’Al Nassr, sarebbe entrato nel mirino dell’Inter.

Sadio Mané all’Inter: a che punto è la trattativa? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter avrebbe sondato il terreno per Sadio Mané, l’esterno offensivo senegalese classe 1992. Dopo aver lasciato l’Europa per approdare nel ricco campionato saudita, dove veste la maglia dell’Al-Nassr, l’ex giocatore del Liverpool e del Bayern Monaco starebbe valutando un ritorno in un top club europeo. Mané è legato al club saudita fino al 30 giugno 2026, ma la sua volontà di tornare a competere ai massimi livelli in Europa potrebbe facilitare le trattative. Il 32enne sarebbe particolarmente attratto dall’idea di unirsi a un progetto ambizioso come quello nerazzurro, con l’Inter pronta a fare sul serio per aggiungere esperienza e qualità al proprio reparto offensivo.

La strategia dell’Inter: tra sogni e opportunità di mercato Non è una novità che l’Inter sfrutti con grande abilità le opportunità a parametro zero. Dopo i recenti colpi di mercato che hanno portato giocatori di esperienza e valore senza esborsi economici rilevanti, il nome di Mané rientra proprio in quella direzione. Oltre a Mané, l’Inter segue con attenzione anche altri profili per rinforzare la rosa. Alex Meret, come anticipato, è uno degli obiettivi principali per difendere la porta nerazzurra. La scadenza del contratto con il Napoli rappresenta una ghiotta occasione per i dirigenti interisti, che vogliono garantire qualità e continuità in un ruolo cruciale.