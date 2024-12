L’Inter è molto attiva nel calciomercato in entrata e i nomi accostati ai nerazzurri sono tanti. Alcuni sono profili giovani e di prospettiva, altri sono molto affascinanti e creano molto rumore. Ecco il punto sulle operazioni Mané e Bijol.

Calciomercato Inter, Mané vuole tornare in Europa: è un’occasione?

Mentre Baccin è impegnato nel suo viaggio in Sud America alla ricerca di nuovi talenti, l’Inter continua a muoversi nel calciomercato anche guardando a profili ben più conosciuti. La notizia che sta facendo il giro del web è stata lanciata da Sport, quotidiano catalano.

Sadio Mané vorrebbe tornare in Europa e i nerazzurri ci starebbero seriamente pensando. Il fuoriclasse senegalese, dopo un passato al Liverpool e al Bayern Monaco, è attualmente impegnato con l’Al-Nassr ed è legato al club saudita fino al 2026.

Detto questo, il calcio del Vecchio Continente sembra mancargli, come ad altri giocatori che hanno preso la sua stessa decisione del resto, e ora alla soglia dei 32 anni vorrebbe fare dietrofront. La sua qualità non può essere messa in discussione, per anni è stato uno dei migliori esterni d’attacco in circolazione e ha vinto praticamente tutto.

Quello che fa più riflettere è la posizione dell’Inter che sul mercato ha tracciato una strategia ben precisa e volta ad assicurare a Inzaghi giocatori con un’età più bassa. Una linea green sia in termini anagrafici che di costi, per ora sembra solamente una suggestione ma come sappiamo Marotta è sempre pronto a sorprendere.

Mercato Inter, quanto costa Bijol

Nani ha da un lato chiuso la porta all’Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio, dall’altro ha praticamente dichiarato di essere a conoscenza dell’interesse del club meneghino nei confronti di Bijol. A questo punto una domanda sorge spontanea: quanto costa il difensore dell’Udinese?

In questo momento, la valutazione del centrale dei friulani è di circa 15 milioni di euro. Molto dipenderà però da quanti club si interesseranno concretamente a lui e da come saranno le sue prestazioni fino al termine della stagione.