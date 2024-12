Calciomercato Inter: occhi puntati su un esterno del Boca Juniors

L’Inter pensa al calciomercato alla ricerca di profili utili al presente, ma tenendo gli occhi aperti anche per il futuro. Un nuovo nome è entrato nella lista dei desideri, ecco di chi si tratta e quale posizione ricopre.

Calciomercato Inter, piace Zeballos del Boca Juniors

Continua l’opera di scouting in Sud America da parte di Baccin e a quanto pare questa sta dando i suoi frutti. Ci sono diversi profili interessanti, come sempre del resto quando si posano gli occhi in quelle zone. Sappiamo bene come l’Inter voglia agire d’ora in poi: operazioni sostenibili e mirate all’acquisto di giocatori forti e di prospettiva.

Il nuovo nome proviene direttamente dal Boca Juniors, storico club argentino fucina di grandi talenti. Parliamo di Exequiel Zeballos, giocatore classe 2002 che nonostante la giovane età ha già dovuto fare i conti con due brutti infortuni.

Un’operazione in entrata che difficilmente potrà concludersi nel mercato di gennaio, ma che è mirata a quello estivo in vista della stagione prossima. I nerazzurri tastano il terreno, lo monitorano attentamente in attesa di capire se può essere un profilo pronto ad affrontare la Serie A in un club che punta a vincere.

Le caratteristiche di Zeballos

Zeballos è un giocatore offensivo, sa giocare sia come esterno d’attacco che come trequartista, ma non disdegna una posizione più vicina alla punta. È sicuramente un calciatore poliedrico e tutto da plasmare, un profilo utile per lo scacchiere di Simone Inzaghi che potrebbe decidere d’impiegarlo in diversi ruoli.

Salta molto bene l’uomo, è dotato di un’ottima tecnica e di un buon tiro in porta. Caratteristiche che in questo momento mancano all’Inter che infatti gioca in modo diverso. Nello schieramento di Simone Inzaghi potrebbe giocare come seconda punta, ma non è da escludere che il tecnico piacentino possa anche cambiare configurazione tattica. Insomma, Baccin è al lavoro per scovare nuovi talenti e Zeballos sembra essere un nome che incuriosisce molto i nerazzurri.