I nerazzurri si preparano in vista della partita in programma martedì sera in Germania contro il Bayer Leverkusen e valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Una partita difficile contro un avversario di altissimo livello, ma che potrebbe consolidare la posizione dei nerazzurri tra le prime otto in classifica. Le possibili scelte e la probabile formazione dell’Inter.

Giornata di anti vigilia in casa Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che domani svolgerà allenamento mattutino ad Appiano Gentile prima della partenza direzione Leverkusen. La grande sfida contro il Bayer Leverkusen Campione di Germania in carica si avvicina e i nerazzurri cercheranno di sfruttare l’occasione.

Inter, la probabile formazione contro il Bayer Leverkusen. verso la panchina Bastoni, Barella, Dimarco e Thuram. Conferma per Lautaro in attacco e Darmian torna in difesa

L’Inter è al momento seconda nella classifica generale della nuova Champions League a quota 13 punti ed è molto vicina al passaggio diretto agli ottavi di finale, che spetta di diritto alle prime otto classificate al termine della prima fase. Vicina ma non è ancora fatta e l’ostacolo di martedì sera è molto importante quanto difficile da superare. Quel Bayer Leverkusen che nella scorsa stagione ha triturato la concorrenza in Bundesliga e che ha perso una sola partita in tutta l’annata (la finale di Europa League contro l’Atalanta ndr).

I nerazzurri proveranno il colpo nella tana della Bay Arena, con Simone Inzaghi che come spesso è accaduto nelle partite di Champions League compierà diverse rotazioni di formazione. Previsto infatti un ampio turnover in Germania, con alcuni titolarissimi che partiranno inizialmente dalla panchina.

Il possibile 11 nerazzurro

Organico quasi tutto a disposizione per l’Inter, che deve rinunciare a Benjamin Pavard e si terrà fino a domani il dubbio Francesco Acerbi. Il difensore italiano ha recuperato dall’elongiazione alla coscia destra di due settimane fa, ma potrebbe comunque non essere convocato per la sfida Champions per precuazione.

Per il resto turnover programmato per Inzaghi, che contro il Bayer Leverkusen dovrebbe far rifiatare elementi come Alessandro Bastoni (uscito acciaccato nella sfida di campionato col Parma), Federico Dimarco, Nicolò Barella, Henrich Mkhitaryan e Marcus Thuram. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Darmian, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi e Dumfries. In attacco ci dovrebbe essere la conferma per Lautaro Martinez, con l’argentino che verrà affiancato da Mehdi Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Taremi.