Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

I nerazzurri si preparano alla sfida in programma domani sera in Champions League contro la formazione tedesca e valida per la sesta giornata del nuovo format della competizione. La squadra di Inzaghi ha l’opportunità di fare un balzo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale in caso di successo, ma i Campioni di Germania in carica sono avversario di altissimo profilo. Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter e dove vederla in TV.

Giornata di vigilia per l’Inter, che nel primo pomeriggio partirà destinazione Germania in vista della super sfida in programma domani sera alla Bay Arena contro il Bayer Leverkusen e valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri sono al momento secondi a 13 punti nella classifica generale della competizione e somo vicini al passaggio del turno, anche se c’è da fare ancora qualche punto e non bisogna rilassarsi.

Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: Acerbi out e in dubbio anche Dumfries e Buchanan. Turnover “light” per Inzaghi. Alonso punta sul talento di Wirtz

Anche perché i rivali di domani sono una squadra di altissimo livello. Attuali Campioni di Germania in carica dopo aver dominato la scorsa stagione con numeri record e pazzeschi con 43 vittorie, 9 pareggi e 1 sola sconfitta (nella finale di Europa League contro l’Atalanta) nella passata annata. Anche in questa stagione Le Aspirine si stanno confermando sia in Bundesliga dove sono terzi a -7 dal Bayern e in Europa, dove attualmente occupano la sesta posizione a 10 punti con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

I nerazzurri ci andranno a provare alla Bay Arena provando a confermare l’ottimo percorso europeo fino a questo momento. Qualche problema di rosa per Simone Inzaghi, che oltre a dover rinunciare a Benjamin Pavard nell’allenamento mattutino e odierno prima della partenza verso Leverkusen, ha raccolto qualche acciacco. Acerbi è recuperato ma il difensore centrale non dovrebbe essere convocato per precauzione. Leggera sindrome influenzale per Denzel Dumfries, con l’olandese in dubbio e poi affaticamento anche per Tajon Buchanan.

Le probabili formazioni

Parziale emergenza quindi per l’Inter che oltre ai citati non ha disposizione i fuori lista Palacios e Correa. Possibile turnover moderato per Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che dovrebbe avere anche un pensiero verso il big match di campionato di lunedì contro la Lazio. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Darmian (sulla sinistra al posto di Bastoni), de Vrij e Bisseck. A centrocampo Carlos Augusto rileva Dimarco, poi spazio a Zielinski per Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella (in vantaggio su Frattesi) e Dumfries, che però come detto va valutato nelle sue condizioni. In attacco dovrebbe rifiatare Marcus Thuram, con Lautaro Martinez al posto di Taremi.

Qualch defezione anche per il Bayer Leverkusen, con Xabi Alonso che deve rinunciare a Hofmann, Adli, Boniface e Schick. Bayer che dovrebbe andare con la sua formazione migliore con il 3-4-2-1 con Hradecky in porta, difesa con Hincapie, Tah e Tapsoba. A centrocampo Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo. In attacco il tridente composto dal super talento Florian Wirtz e accompagnato da Tella e Palcios.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky, Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Wirtz, Tella, Palacios.

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, de vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Taremi, Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV

La partita Bayer Leverkusen-Inter è in programma domani sera martedì 10 dicembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY sul canale Sky Sport Uno (Canale 201). Il match sarà disponibile anche sui servizi streaming SKY GO e Now TV.