Inter, verso il Leverkusen: Inzaghi mischia le carte

L’Inter si prepara al big match in programma martedì sera contro il Bayer Leverkusen e valevole per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Tra assenze per infortunio e necessità di turnover, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi cerca nuove soluzioni.

Tra poco più di 24 ore l’Inter tornerà in campo nella super sfida di Champions League contro i Campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Una partita che potrebbe essere quasi decisiva per determinare il futuro europeo dei nerazzurri, che sono molto vicini alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League come una delle migliori otto nella classifica generale.

Inter, focus sul Leverkusen: emergenza difesa per i nerazzurri. Inzaghi cambia le fasce e lascia a riposo Lautaro in attacco

L’Inter è al momento seconda nella classifica generale a 13 punti e con una vittoria domani sera alla Bay Arena, i nerazzurri potrebbero quasi assicurarsi in via ufficiale il passaggio diretto agli ottavi di finale. C’è però da battere una corazzata forte e organizzata contro il Bayer Leverkusen Campione di Germania in carica e che nella passata stagione ha riscritto la storia del calcio tedesco e ha stupito tutta Europa per la qualità e l’efficacia del suo gioco.

I nerazzurri ci vorranno provare volendo confermare la loro finora ottima Champions League, pur con qualche defezione importante che potrebbe limitare le rotazioni di Mister Inzaghi. Oltre ai due fuori lista Champions Tomas Palacios e Joaquin Correa e l’assenza dell’infortunato Benjamin Pavard (il francese rientrerà solo a fine dicembre), è sicuro il forfait di Francesco Acerbi. Il centrale italiano ha superato l’elolongazione alla coscia sinistra rimediata due settimana fa contro il Verona, ma oggi non ha lavorato con la squadra e resterà a Milano in via precauzionale. In dubbio per domani anche Denzel Dumfries a causa di una sindrome influenzale e Tajon Buchanan, con l’esterno canadese vittima di un affaticamento muscolare.

La probabile formazione

Inzaghi che quindi deve fronteggiare infortuni e voglia di turnover, anche con un pensiero rivolto alla sfida di lunedì prossimo in campionato contro la Lazio. Nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa va verso la conferma Alessandro Bastoni, assieme a de vrij e a Bisseck. Tanti cambi a centrocampo con Carlos Augusto che prende il posto di Dimarco e Zielinski che rileva Mkhitaryan. Inamovibile Calhanoglu e con Frattesi pronto a far rifiatare Barella. Infine Darmian a destra al posto del febbricitante Dumfries. In attacco la sorpresa è la probabile panchina per Lautaro Martinez, con la coppia offensiva che dovrebbe essere composta da Thuram e da Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Thuram, Taremi.