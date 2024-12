Bayer Leverkusen-Inter, cinque assenze per i nerazzurri

Domani sera alle 21:00 l’Inter affronta il Bayer Leverkusen nel match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Grande sfida contro i Campioni di Germania, con i nerazzurri che però devono far fronte a qualche assenza di troppo.

Dopo aver ripreso la corsa in campionato con la convincente vittoria contro il Parma, l’Inter mette il focus sulla Champions League e sulla partita in programma domani sera alla Bay Arena contro il Bayer Leverkusen. Obiettivo dei nerazzurri è provare a chiudere in anticipo la questione ottavi di finale, andando alla ricerca di quei tre punti che potrebbero dare la quasi certezza di essere tra le prime otto della classifica.

Bayer Leverkusen-Inter, nerazzurri senza cinque elementi: Acerbi resta a Milano e Dumfries non recupera. C’è Buchanan. Out i due fuori lista e Pavard

L’Inter è al momento seconda nella classifica generale della Champions League a quota 23 punti e frutto di 1 pareggio e 4 vittorie nelle prime cinque uscite. Una campagna europea importante per i nerazzurri, che domani contro il Leverkusen cercano un’altra grande affermazione internazionale. Non sarà facile per via della forza dell’avversario e anche per un’emergenza infortuni che ha colpito l’Inter alla vigilia della sfida.

Problemi soprattutto in difesa in casa nerazzurra, con l’Inter che oltre ai due fuori lista Champions Tomas Palacios e Joaquin Correa e all’infortunato Benjamin Pavard, deve rinunciare anche a Francesco Acerbi. Il difensore non è partito con la squadra e rimarrà a Milano per precauzione nonostante abbia recuperato dall’elongiazione rimediata due settimane fa col Verona. Non recupera Denzel Dumfries, con l’esterno olandese colpito da influenza. Buone notizie invece per Tajon Buchanan, con il laterale canadese che si era fermato per un leggero affaticamento nell’allenamento mattutino ma che sarà a disposizione di Mister Inzaghi.

La probabile formazione

Scelte piuttosto limitate in difesa per l’Inter, con Inzaghi che sostanzialmente non avrà cambi difensivi contro il Bayer Leverkusen. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa ci saranno Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi e Darmian, che andrà ad occupare la fascia destra al posto di Dumfries. In attacco spazio a Thuram assieme a Taremi.