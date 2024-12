News Inter, Dumfries non parte per la Champions: l'esterno salta il Leverkusen (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Cattive notizie in casa Inter, Denzel Dumfries rischia di saltare la prossima partita di Champions League con il Bayer Leverkusen. Ecco le sue condizioni, come sta e gli altri possibili assenti.

Dumfries rischia il forfait in Champions, ecco come sta

Sarà una giornata importantissima la prossima di Champions per l’Inter, che attraverso una vittoria con il Bayer Leverkusen poserebbe un nuovo mattoncino verso il futuro della competizione. Inoltre, “vincere aiuta a vincere“, di conseguenza conquistare i tre punti sarebbe utilissimo anche per il morale.

Simone Inzaghi, però, rischia di presentarsi alla partita privo di alcuni giocatori e tra questi c’è anche Denzel Dumfries. L’esterno destro nerazzurro deve fare i conti con un lieve attacco influenzale che lo sta debilitando e quindi potrebbe rimanere ad Appiano.

Questa sarebbe una defezione da non poco conto, soprattutto considerando che anche Buchanan potrebbe rimanere ai box. Ecco che quindi Darmian si candida per una maglia da titolare sulla corsia di destra e sarà probabilmente costretto a rimanere in campo per tutti i 90 minuti.

Il tecnico piacentino dovrebbe convocare il 19enne Mike Aidoo, esterno basso della Primavera che ha già partecipato dalla panchina alle partite con Lipsia e Young Boys, sarà il momento del suo esordio?

Le condizioni di Buchanan e Acerbi

Dumfries con buona probabilità rimarrà a riposo, ma potrebbe non essere il solo. Acerbi non ha ancora recuperato del tutto dal problema al flessore e salvo notizie delle ultime ore non dovrebbe rischiare, per lui è più probabile un rientro alla prossima di campionato.

Infine, chiudiamo con Buchanan che come detto in precedenza potrebbe rimanere ad Appiano assieme a Dumfries. L’esterno canadese soffre per un affaticamento muscolare e difficilmente verrà rischiato. Nel caso in cui venisse convocato, sicuramente non farebbe parte dell’11 iniziale.