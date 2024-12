Inter, Lautaro in panchina con il Bayer Leverkusen? Cosa filtra e chi lo sostituisce (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Manca sempre meno alla prossima partita di Champions League dell’Inter e Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare. In attacco potrebbe esserci una sorpresa, ovvero una possibile panchina per Lautaro Martinez, ecco le ultime da Appiano.

Lautaro verso la panchina in Champions, chi gioca al suo posto

I nerazzurri vogliono proseguire nel buon momento che stanno attraversando e per farlo devono conquistare i tre punti nella delicata sfida con il Bayer Leverkusen. I tedeschi si presentano alla partita con diverse defezioni e l’Inter proverà ad approfittarne, consapevole che con una vittoria potrebbe ambire anche a raggiungere la vetta della classifica.

Simone Inzaghi sta facendo le ultime prove di formazione e l’11 testato non sembra prevedere Lautaro Martinez dal primo minuto. L’argentino potrebbe quindi finire in panchina, almeno inizialmente, per poi subentrare a gara in corso ma solo in caso di necessità.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come sarà composto l’attacco nerazzurro? Marcus Thuram dovrebbe partire dall’inizio, anche perché si trova in splendida forma, al suo fianco è stato provato Taremi. È proprio quest’ultimo l’indiziato numero uno per sostituire il Toro, mentre rimangono defilati Correa e Arnautovic.

Occasione per Taremi dopo le bocciature?

Nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha dato più spazio a Correa e meno ad Arnautovic e Taremi, una mossa che ha prodotto inevitabilmente dubbi e perplessità su quali siano le gerarchie nell’attacco dell’Inter. C’è però anche da dire che il tecnico piacentino ha dato spesso fiducia all’iraniano in Europa e quindi il suo utilizzo non è una grande sorpresa.

Ad ogni modo, gli ultimi dubbi verranno sciolti solamente a ridosso del match, per il momento l’unico che sembra sicuro della titolarità sul fronte offensivo dei meneghini è Marcus Thuram. In altre zone del campo ci saranno delle defezioni, di conseguenza le scelte di Simone Inzaghi saranno ben indirizzate.