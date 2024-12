Leverkusen-Inter, Inzaghi: “Affrontiamo una delle migliori in Europa”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen, e valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025.

I nerazzurri si preparano alla grande sfida in programma domani sera alla Bay Arena contro il Bayer Leverkusen, nella partita valevole per il sesto turno della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Un’occasione importante per l’Inter, che con una vittoria potrebbe avvicinare in maniera sensibile la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Di seguito le dichiarazioni del Mister nerazzurro alla stampa.

Leverkusen-Inter, Inzaghi: “Non iniziamo a fare calcoli, cercheremo di fare punti già domani. Affrontiamo una squadra forte. Li abbiamo visti parecchio e saremo pronti. Il nostro percorso? Parte dal primo anno”

“Se cominciamo a fare dei calcoli? Noi per ora abbiamo fatto un ottimo percorso, e sappiamo che con 17 punti potresti essere agli ottavi mentre con 18 ci sei sicuramente. Mancano ancora 3 partite e cercheremo di fare il massimo già domani sera. Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa. Nella scorsa stagione hanno perso una sola volta e solo due partite in questa“.

“Se l’Atalanta ci può ispirare nel battere il Leverkusen? Abbiamo visto e rivisto le loro partite: ultimamente sono passati con un modulo a 4, ma possono anche giocare a 3. Noi dovremo farci trovare pronti per qualisasi modulo. Loro hanno un grande allenatore e giocano benissimo anche dal basso. Sevrirà una partita attenta in attacco e in difesa“.

“Io alleno l’Inter e ho la fortuna di allenare questi ragazzi. So da dove abbiamo iniziato e so che grande cammino abbiamo fatto. In molti dicono che tutto è partito dopo la Finale di Champions, ma io credo che tutto sia iniziato dal primo anno. Facemmo due grandi partite contro il Real e il Liverpool, che poi risultarono le due finaliste. Questo percorso parte da lontano“.

“Fino ad ora abbiamo avuto un rendimento migliore in Champions come gol subiti. Ultimamente stiamo facendo bene anche in Serie A, dove concediamo molto poco. Domani sarà importante anche per dare seguito alle partite precedenti. Il Bayer ha tantissima qualità, bisognerà alzare il livello della corsa e della determinazione“.

“Ora è l’Atalanta la favorita del campionato? Non so dirvi chi è favorito, ma mi ricordo cosa dissi il 13 luglio: cioè che sarebbe stato un campionato molto equilibrato e che sarebbe finito senza grossi distacchi. E infatti vedete come sta andando…La Lazio e la Fiorentina sono due grandi realtà e stanno facendo un campionato incredibile“.

“Sono molto contento di Taremi, è un giocatore che ho voluto assieme alla società. In Champions ha sempre giocato titolare e abbiamo 13 punti in classifica. In campionato contro il Lecce ha fatto una grandissima partita. Lui sa che ci sono anche gli altri attaccanti.

Al momento Lautaro e Thuram stanno giocando di più, Arnautovic ha avuto qualche problema ma mi dà grandi risposte e ora anche Correa sta benissimo. Ho l’imbarazzo della scelta. All’Inter c’è concorrenza, e purtroppo domani non ne avremo in difesa. Ci si è aggiunta l’assenza di Dumfries. Dietro abbiamo qualce problema. La speranza è recuperare Acerbi e Dumfries per la Lazio“.