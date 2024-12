L’Inter si prepara alla sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen, ma dovrà fare a meno di Pavard ancora ai box per infortunio. Per il francese si prevede un lungo stop, ecco quando è fissata la data del rientro e quando torna in campo il nerazzurro.

Infortunio Pavard, la data del rientro e quando torna

Benjamin Pavard è alle prese con una “distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra” e inizialmente non si prevedeva un lungo stop per lui. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria dell’Inter, secondo quanto riporta Sky, il difensore francese sarà costretto ai box per tutto il mese di dicembre.

Il suo rientro potrebbe quindi arrivare con l’avvento dell’anno nuovo in occasione delle Final Four di Supercoppa Italiana che si svolgerà in Arabia Saudita. Simone Inzaghi difficilmente lo rischierà nelle prossime partite, lo scopo è quello di preservarlo per la seconda parte di stagione quando la situazione si farà caldissima.

Il tecnico piacentino sfrutterà la lunghezza della sua rosa che gli consente di avere a disposizione diverse rotazioni. Al posto di Pavard sta giocando proficuamente Bisseck, oggetto del desiderio del Bayern Monaco e non solo.

Acerbi è pronto al rientro, ma salta il Bayer Leverkusen

Dagli infortunati dell’Inter arrivano però notizie confortanti da Acerbi, anch’egli fermo ai box e che questa sera salterà l’impegno di Champions con i tedeschi. Il centrale nerazzurro però è pronto al rientro e potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima giornata di Serie A, quando i meneghini sfideranno la Lazio di Baroni.

Per Acerbi sarà un ritorno al passato, incrocerà la sua ex squadra e cercherà di fermare le avanzate dei biancocelesti che saranno privi di Castellanos, assente per squalifica. Rimane da capire se potrà partire dal primo minuto o se si siederà in panchina.