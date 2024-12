Carlos Augusto è il jolly perfetto: ecco come lo utilizzerà Inzaghi in Champions (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

Nelle rotazioni di Simone Inzaghi, Carlos Augusto è un giocatore fondamentale, la sua capacità di ricoprire diverse posizioni lo rende utilissimo. Ecco come lo utilizzerà il tecnico piacentino contro il Bayer Leverkusen e nelle prossime giornate.

Carlos Augusto titolare, le soluzioni dell’Inter

Ci sono alcuni giocatori che non balzano immediatamente all’occhio, ma che nonostante questo sono di fondamentale importanza per l’economia di una squadra. Uno di loro, in casa Inter, è sicuramente Carlos Augusto, un esterno in grado di ricoprire diverse zone del campo e che si adatta egregiamente alle due fasi di gioco.

Il mancino nerazzurro viene prevalentemente utilizzato come quinto di centrocampo, anche questa sera sarà così dato che Dimarco va verso il riposo. L’ex Monza ne fa volentieri le veci e spesso riesce a incidere senza farlo rimpiangere, ma diventa poi una soluzione anche nel momento dei cambi.

Inzaghi ha tutta l’intenzione di far riposare i suoi giocatori migliori vista la mole d’impegni di queste settimane e un altro candidato a non giocare tutta la partita è Bastoni. Ecco che quindi Dimarco potrebbe subentrare per il braccetto azzurro e Carlos Augusto finirebbe nella linea a tre al suo posto.

Come possiamo notare, visti i tanti impegni, avere a disposizione un giocatore in grado di svolgere diverse funzioni è davvero importante e per questo è una pedina che merita le giuste attenzioni.

Non solo Dimarco e Bastoni, anche Lautaro verso il riposo

La rosa dell’Inter è profonda e competitiva e questo è sicuramente importante nella gestione delle energie dei titolarissimi. Se Carlos Augusto è pronto a far riposare Dimarco e Bastoni, Taremi è il candidato numero uno per sostituire Lautaro Martinez.

L’argentino dovrebbe finire in panchina, almeno inizialmente, per poi tornare a pieno regime nella prossima giornata di Serie A quando l’Inter sfiderà la Lazio in uno scontro che profuma di vertice.