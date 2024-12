Bayer Leverkusen-Inter, le ultime di formazione

Questa sera alle 21:00 alla Bay Arena l’Inter affronta il Bayer Leverkusen nel match valevole per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Grande sfida tra i Campioni d’Italia e i Campioni di Germania in carica, e che per i nerazzurri può valere un altro passo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Manca pochissimo all’incrocio Champions di questa sera, con l’Inter che sarà ospite del Bayer Leverkusen nell’ultima sfida dell’anno solare nel nuovo formato della massima competizione europea, che poi riprenderà a gennaio 2025 con gli ultimi due turni. La squadra di Inzaghi è seconda in classifica a 13 punti dopo cinque giornate e punta a centrare la top 8 che varrbbe il passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare dai play off di febbraio. Un’occasione importante, contro pèrò una squadra di altissimo profilo come la selezione tedesca guidata da Xabi Alonso.

Bayer Leverkusen-Inter, le ultime sulle formazioni: uomini contati in difesa per Inzaghi. Straordinari per Bastoni e Darmian fa il quinto. Lautaro parte dalla panchina

Come detto l’Inter è messa piuttosto bene nella classifica generale, ma non può ancora dirsi al sicuro per quanto riguarda la qualificazione. Manca ancora qualche punto, e un altro mattoncino potrebbe essere messo questa sera tentando l’impresa nella tana dei Campioni di Germania. Quella che aspetta l’Inter sarà una partita molto complicata, contro una formazione che la scorsa stagione ha riscritto la storia del calcio tedesco a suon di record e che è partita alla grande anche in questa annata perdendo per ora solo due partite tra Bundesliga e Champions League.

Qualche problema di formazione in casa nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Saranno infatti ben cinque le assenze per l’Inter contro il Bayer Leverkusen, con i nerazzurri che dovranno fare a meno oltre che ai due fuori lista Joaquin Correa e Tomas Palacios, anche degli infortunati Pavard, Acerbi e Dumfries. Scelte limitate per Inzaghi nel reparto arretrato, anche se il tecnico nerazzurro non andrà a rinunciare al classico turnover visto finora nelle partite in Europa.

Le probabili formazioni

Tra defezioni e turnover, l’Inter che andrà in campo questa sera sarà col solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de vrij e Bisseck. Cambiano gli esterni, con Caros Augusto che fa riposare Dimarco e Darmian che rileva Dumfries, con l’olandese rimasto a Milano a causa di una sindrome influenzale. Modifiche anche in mediana, dove l’unico confermato risprtto al campionato è Hakan Calhanoglu. Ai suoi lati Zielinski e Frattesi al posto di Mkhitaryan e Barella. In attacco la sorpresa principale è la panchina per Lautaro Martinez: ad affiancare Mehdi Taremi ci sarà infatti Marcus Thuram.

Qualche problema anche per Xabi Alonso, che deve rinunciare ad elementi importanti come Hofmann, Adli e Boniface. Parzialmente recuperato Patrick Schick, con l’attaccante ceco che dovrebbe però partire dalla panchina. Leverkusen col 3-5-2 con Hradecky in porta, difesa con Hincapie, Tah e Tapsoba. A centrocampo Grimaldo e Frimpong sono gli esterni, mentre in mediana agiranno Andrich, Xhaka e Palacios. Coppia d’attacco atipica e temibile con Tella e Terrier in blalottaggio a supporto di Florian Wirtz, con il super talento classe 2003 delle Asprine che è la vera e propria stella della squadra.

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky, Hincapie, Tah, Tapsoba, Grimaldo, Andrich, Xhaka, Palacios, Frimpong, Tella, Wirtz.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Taremi, Thuram.