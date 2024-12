Inter, che favola in Youth League: primavera a punteggio pieno

In attesa della partita dei “grandi” questa sera alle 21:00, c’è già una selezione nerazzurra che sta stupendo in Europa. Grandissimo risultato dell’Inter Primavera nella Youth League 2024/2025 (la Champions League dedicata alle formazioni Under 20), con i ragazzi allenati da Andrea Zanchetta che hanno chiuso la prima fase in testa alla classifica e con uno score incredibile.

Piccoli campioni crescono? La speranza dell’Inter è quella, ma intanto c’è da godersi l’impresa realizzata dalla Primavera della squadra nerazzurra, assoluta protagonista nella Youth League. Un percorso fantastico da parte dei nerazzurrini, che non solo avevano già centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno d’anticipo, ma con la vittoria odierna contro i pari età del Bayer Leverkusen hanno chiuso al primo posto nella classifica generale e a punteggio pieno, vincendo sei partite su sei e chiudendo a quota 18.

Inter, la primavera brilla in Youth League: primo posto a punteggio pieno in Europa. Battuto anche il Leverkusen col gol di Zanchetta Junior

La competizione giovanile ha cambiato format seguendo il passo del torneo principale dei grandi, con l’addio alla classica fase a gironi e l’inserimento di una classifica unica a 36 squadre e con sei avversarie diverse da affrontare in ogni turno (ridotte rispetto alle 8 della Champions League), e l’Inter è stata senza ombra di dubbio la migliore squadra di questa prima fase.

I giovani nerazzurri sono stati una vera e propria macchina perfetta, iniziando il loro percorso battendo 2-4 in trasferta il Manchester City, e non fermandosi battendo anche la Stella Rossa per 4-0, lo Young Boys per 2-3, l’Arsenal per 4-1, il Lipsia per 3-2 e infine oggi, la sesta meraviglia con il successo di misura contro la primavera del Leverkusen per 0-1 in Germania, grazie al gol realizzato da Mattia Zanchetta, classe 2006 e figlio dell’allenatore della primavera nerazzurra. 18 punti, 6 vittorie su 6 con 19 gol fatti e 7 subiti.

Berenbruch, Topalovic, Cocchi e Lavelli. I talenti nerazzurri esplosi nella Champions dei giovani

Un’impresa di squadra ovviamente con i ragazzi di Mister Zanchetta che hanno saputo esprimere un buon gioco in giro per l’Europa, ma dove sono andati a brillare anche alcuni elementi individuali. Uno dei più interessanti è stato sicuramente Thomas Berenbruch, mezzala classe 2005 che si è fatto conoscere grazie alla doppietta nella partita d’esordio contro la primavera del City.

Da segnalare anche la crescita di Luka Topalovic, trequartista sloveno classe 2006 e acquistato dall’Inter in estate che ha realizzato 3 gol e 1 assist in questa prima fase di Youth League, con l’highlight di una doppietta di pregevole fattura contro il Lipsia. Molto bene anche il 2006 attaccante Matteo Lavelli (2 gol), ma una menzione speciale va a Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 di grandissima classe e autore di 2 gol e di 2 assist e che è già stato paragonato a Federico Dimarco, per caratteristiche e ruolo.

Il prossimo 20 dicembre l’Inter primavera conoscerà i suoi prossimi avversari ai sedicesimi di finale del torneo, con la voglia di poter far bene. Ma la speranza principale è che qualcuno di questi giovani possa in un futuro non troppo lontano, diventare protagonista stabile ed elemento di spicco della prima squadra.