Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter, match in programma alle 21:00 alla Bay Arena e valido per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Xabi Alonso e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per Bayer Leverkusen-Inter, super sfida in programma questa sera e valevole per il sesto turno della Champions League 2024/2025. Grande occasione per i nerazzurri, che con una vittoria possono blindare il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione. Missione non facile contro i Campioni di Germania in carica, che proveranno anche a far valere il fattore casalingo oltre che il loro grande talento.

Bayer Leverkusen-Inter, le formazioni ufficiali del match: c’è Thuram assieme a Taremi. Darmian ed Augusto sugli esterni. Alonso sceglie Tella assieme a Wirtz

Problemi in difesa per l’Inter, con i nerazzurri che oltre ai fuori lista Champions Tomas Palacios e Correa, devono rininciare agli infortunati Pavard, Acerbi e Dumfries, Confermato il turnover della vigilia, con l’Inter che si schiera col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi e Darmian. In attacco la coppia formata da Mehdi Taremi e Marcus Thuram.

Il Bayer Leverkusen risponde col 4-4-2 con Kovar in porta (al posto di Hradecky), difesa con Hincapie, Tah, Tapsoba e Mukiele. A centrocampo Grimaldo e Frimpong sugli esterni, e in mediana Palacios e Xhaka. In attcco assieme a Wirtz ci sarà Tella, che ha vinto il ballottaggio con Terrier.

Le formazioni ufficiali

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Kovar, Hincapie, Tah, Tapsoba, Mukiele, Grimaldo, Xhaka, Palacios, Frimpong, Wirtz,Tella.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Darmian, Taremi, Thuram.