Bayer Leverkusen-Inter 1-0, nerazzurri beffati al 90′

L’Inter perde 1-0 contro il Bayer Leverkusen nel match valido per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Brutta partita dei nerazzurri alla Bay Arena, chiusa con zero tiri verso la porta e con un atteggiamento prettamente difensivo. I tedeschi fanno meglio e trovano il colpo vincente al 89′ con Mukiele. Primo KO stagionale in Europa per l’Inter, che resta a 13 punti in classifica.

Sconfitta meritata per l’Inter, che non riesce ad esprimere il suo gioco e prova ad impostare una gara soprattutto di compattezza ma viene beffata nel finale di gara, con il Bayer Leverkusen che batte i nerazzurri grazie ad un gol di Mukiele. Partita da dimenticare per gli uomini di Inzaghi, forse troppo condizionati dal turnover e dalle scelte nei cambi del tecnico nerazzurro.

Bayer Leverkusen-Inter 1-0, i nerazzurri non ci sono in Germania e cadono all’89’. Mukiele fa gioire Alonso. Primo KO in Europa per Inzaghi

Primo pericolo della partita creato dal Bayer Leverkusen al minuto 3. Frimpong riceve palla da buona posizione e crossa in area. Tella fugge alla marcatura della difesa dell’Inter e ci prova con una grande girata al volo andando a colpire la traversa. Rischio per i nerazzurri. Partenza migliore da parte dei tedeschi, che provano subito a imporre ritmo e dominio del gioco nei primi minuti. Primo tiro nello specchio della partita è del Leverkusen al minuto 11 con Grimaldo che ci prova dalla distanza: Sommer c’è e blocca.

L’Inter prova a scuotersi e al 14′ si affaccia dalle parti di Kovar. Azione manovrata dei nerazzurri, con Bisseck che fa sponda aerea per Thuram: il francese non ha spazio in area e scarica dietro per il tiro di Calhanoglu. Conclusione del turco smorzata e bloccata senza problemi dal portiere del Leverkusen. Tedeschi che premono però maggiormente e al 19′ ci provano con un sinistro a giro di Xhaka, fermato da Sommer.

Minuto 23 l’Inter crea un’ottima occasione: bel lavoro di Taremi che manda in verticale Frattesi. La mezzala italiana ha spazio ma sbaglia poi un passaggio facile per Thuram. Minuto 26 ancora Bayer pericoloso. Grimaldo scende sulla sinistra e appoggia al limite del’area per Palacios: colpo del centrocampista che finisce fuori di poco ma con la deviazione di Bastoni che manda in corner. Da segnalare i due ammoniti in casa Inter, con i gialli rifilati a Calhanoglu per proteste e a Carlos Augusto per uno screzio con Xhaka (ma è il mediano svizzero a spingere il giocatore nerazzurro).

Al 29′ inserimento pericoloso di Frattesi che va in area e colpisce di testa su assist di Calhanoglu. Pallone alto. Il Leverkusen preme e al 35′ tira ancora verso la porta nerazzurra. Destro forte di Wirtz su cui Sommer deve intervenire. Un primo tempo equilibrato e combattuto si chiude sullo 0-0. Meglio i tedeschi per quanto creato rispetto ai nerazzurri, che hanno faticato a produrre reali pericoli.

Il Bayer spinge anche nel secondo tempo e l’Inter non tira in porta. La beffa arriva al 90′

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo e con il Bayer più pericoloso. Super giocata di Wirtz che ne dribbla tre e riesce a servire Frimpong. Tocco con la punta dell’olandese che esce di poco e spaventa i nerazzurri al 53. Primi cambi per l’Inter al 55′: fuori un deludente Carlos Augusto e dentro Federico Dimarco. Scocca l’ora di gioco e il risultato resta sullo 0-0. Leverkusen che crea più gioco e più potenziali occasioni, Inter che cerca di difendersi compatta ma non punge in avanti.

Triplo cambio per l’Inter al 65′. Dentro Barella, Lautaro e Asllani e fuori Frattesi, Thuram e Calhanoglu. Match che prosegue a vivere su un sottile equilibrio a venti dalla fine, con i nerazzurri che provano ad imbastire qualcosa per impensierire la formazione tedesca. Inter che continua in una partita prevalentemente difensiva, ma con poco ritmo e con poca qualità nella fase d’attacco, con la squadra che a dieci dalla fine non ha ancora effettuato un tiro in porta agli avversari.

Primo cambio in attacco per il Bayer Leverkusen che arriva all’83’ con Xabi Alonso che toglie Tella per inserire Terrier.U ltimi cinque minuti e l’Inter si gioca anche la carta Marko Arnautovic, con l’austriaco al posto di Taremi. Ma all’89’ il Bayer Leverkusen trova il meritato gol. Mischione in area dell’Inter, la palla spiove nei pressi di Mukiele che da posizione ravvicinata trafigge Sommer per l’1-0 dei tedeschi che vale la vittoria dei padroni di casa.