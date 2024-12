Inter, mistero Acerbi: rientro ancora incerto | Inter News

Prosegue il calvario per Francesco Acerbi. Il centrale dell’Inter, uscito per infortunio durante i primi minuti della sfida contro il Verona lo scorso 23 novembre, sarà costretto a saltare anche la gara contro la Lazio, tra l’altro sua ex squadra. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi, che sperava di recuperare il difensore per questo delicato match dell’Olimpico. Acerbi, elemento imprescindibile della retroguardia nerazzurra e campione d’Europa con la Nazionale, è alle prese con un infortunio che si sta rivelando più importante del previsto. Il suo recupero potrebbe richiedere ancora tempo, e il suo ritorno in campo entro la fine del 2024 resta in forte dubbio.

Quattro sfide senza Acerbi: le prossime tappe dell’Inter Da qui al 28 dicembre, l’Inter affronterà un calendario fitto, con quattro partite fondamentali: tre in Serie A contro Lazio, Como e Cagliari, e un ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Per tutte queste sfide, Acerbi non sarà disponibile. La sua assenza apre interrogativi sulla gestione difensiva, con Inzaghi che dovrà affidarsi ai compagni di reparto per mantenere alta la solidità della squadra.

Un recupero più complicato del previsto L’infortunio subito contro il Verona, diagnosticato come elongazione al bicipite femorale della coscia destra, avrebbe dovuto tenerlo fuori dai campi per circa 8-10 giorni. Ma il problema, come oramai noto, si è rivelato più serio del previsto, costringendo Acerbi a saltare non solo la sfida contro il Verona, ma anche quelle contro Fiorentina, Parma e Bayer Leverkusen. Non è la prima volta che il difensore nerazzurro si trova a convivere con problemi muscolari in questa stagione. Già a fine ottobre, Acerbi aveva dovuto fermarsi per circa due settimane a causa di un altro infortunio muscolare rimediato contro la Roma. Questa serie di stop forzati potrebbe spingere l’Inter a valutare rinforzi nel mercato di gennaio, soprattutto per evitare ulteriori emergenze difensive.