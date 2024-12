Calciomercato Inter, Tah si avvicina: ecco il punto della trattativa

Tra una partita e un’altra l’Inter continua a pensare al calciomercato e a come migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per la difesa sono avvenuti i primi contatti con l’entourage di Tah, ecco la situazione.

Calciomercato Inter, primi contatti con gli agenti di Tah

L’Inter continua a rimanere alla finestra alla ricerca di nuove occasioni per il prossimo calciomercato. Si guarda a quello di gennaio, certo, ma anche a quello estivo in cui ci sarà nuovamente la possibilità di pescare giocatori a parametro zero, un tipo di operazione particolarmente gradita da Marotta.

In difesa l’età avanza, soprattutto quella di Acerbi che ora è anche alle prese con un infortunio, per questo è partita la caccia al nuovo centrale. Non è un mistero che la dirigenza meneghina apprezzi particolarmente Tah, difensore del Bayer Leverkusen che ieri ha vinto proprio contro l’Inter in Champions League, ma ora ci sono stati anche i primi contatti.

Il difensore tedesco a giugno andrà in scadenza di contratto e si libererà gratuitamente, sarà dunque possibile tesserarlo senza dover spendere nemmeno un centesimo per il cartellino. I nerazzurri hanno parlato con i suoi agenti e per il momento c’è distanza tra quanto richiesto per il suo ingaggio e quanto può permettersi di spendere l’Inter, ma se ne può discutere.

Mercato Inter, Tah sarebbe un grande colpo

Tah ha 28 anni, di conseguenza ha ancora davanti a sé diversi anni di carriera. Non solo, ha già maturato grande esperienza in ambito internazionale e sarebbe quindi pronto a giocare su grandi palcoscenici. Può agire sia nella difesa a tre che in quella a quattro, di conseguenza risulta particolarmente utile.

Infine, potrebbe sostituire definitivamente Acerbi nella posizione centrale, lasciandosi accanto Bastoni e uno tra Pavard e Bisseck. Insomma, diventerebbe una retroguardia di altissimo livello, forse ancor di più rispetto a quella su cui può contare ora Inzaghi.