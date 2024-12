Ancora problemi in casa Inter, Acerbi non è guarito dall’infortunio e ora il suo rientro si allontana. Ecco quando tornerà in campo il centrale nerazzurro e le soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi.

Infortunio Acerbi, si allontana la data del rientro: ecco quando torna

Non è stata una bella serata quella dell’Inter in Champions League, i nerazzurri hanno perso di misura contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e hanno abbandonato momentaneamente l’idea di posizionarsi al primo posto in classifica in Europa.

Le cattive notizie, però, non sono finite qui. Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida e ha fornito notizie utili sulla situazione infortuni, dato che nella 16^ giornata di Serie A la sua squadra dovrà affrontare la Lazio di Baroni. “Contro la Lazio non avrò ancora a disposizione Acerbi e Pavard”, ha dichiarato il tecnico piacentino.

Insomma, continuano le defezioni nella retroguardia e questo è un problema. La rosa dell’Inter fortunatamente è lunga e ogni posizione è coperta, ma data la quantità di partite da dover giocare è importante poter contare su più giocatori possibili, soprattutto su due della loro caratura.

A questo punto sembra probabile che Acerbi possa rientrare per la 17^ giornata di Serie A, quando l’Inter sarà impegnata al Meazza contro il Como.

Le soluzioni a disposizione d’Inzaghi

Sostituire un giocatore esperto come Acerbi non è semplice e per il momento sembra esserci una sola soluzione: De Vrij. Il difensore olandese è il profilo ideale per farne le veci perché le sue caratteristiche lo rendono un sostituto più che valido.

Al centro della retroguardia serve un giocatore abile nelle letture, poco irruento ma comunque in grado di reggere l’urto fisico. È inoltre importante che abbia il carisma per guidare tutto il reparto, di conseguenza non sono in molti a poter ricoprire questo ruolo. La speranza dell’Inter è quella di ritrovare al più presto Acerbi, così da poter nuovamente contare su due soluzioni.