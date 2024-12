L’Inter è sempre al lavoro sul calciomercato in entrata per regalare nuove pedine a Simone Inzaghi. La dirigenza ora si sta muovendo per portare a Milano un nuovo difensore centrale e per quella posizione continua a piacere Bijol.

Calciomercato Inter, Bijol è sempre un obiettivo

Le ultime settimane hanno confermato un timore che l’Inter ha iniziato a covare già nel corso dei mesi estivi, ovvero che le condizioni fisiche di Acerbi sarebbero inevitabilmente divenute meno rassicuranti. L’età del difensore nerazzurro avanza inesorabilmente e non può più garantire la continuità avuta nelle passate stagioni, di conseguenza si deve agire.

La dirigenza meneghina è quindi a caccia di nuovi profili da inserire in rosa, e se inizialmente si pensava solamente al calciomercato di giugno ora si valutano nuovi acquisti già a gennaio. Questi, però, dovranno essere mirati, servono profili giovani ma comunque già pronti a competere a certi livelli.

Ecco che quindi Di Cesare, centrale del Racing Club de Avellaneda sondato da Dario Baccin, per il momento non convince del tutto. Situazione molto diversa invece quella di Bijol, che piace molto e che è diventato il primo obiettivo per la difesa se si deciderà di muoversi già nelle prossime settimane.

L’Udinese potrà contare su Solet, una nuova pedina a disposizione di Runjaic e che potrebbe far liberare il centrale sloveno con molte meno resistenze.

Non solo Bijol, primi contatti anche per Tah

Se per gennaio il profilo più apprezzato dall’Inter per il calciomercato è quello di Bijol, per l’estate il nome più caldo è quello di Tah. Il difensore tedesco ha tutte le caratteristiche necessarie per prendersi il centro della retroguardia nerazzurra e ci sono già stati i primi contatti.

L’ingaggio per il momento è un ostacolo, ma i dialoghi proseguiranno con la speranza che si possa trovare un punto d’incontro soddisfacente e percorribile.