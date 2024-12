Calciomercato Inter, per la porta si guarda al Napoli: colpaccio in arrivo? (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter continua la sua caccia ai possibili colpi in entrata per il calciomercato. Per la porta ora spunta una nuova idea: Meret. Ecco perché questa ipotesi si fa sempre più viva e le reali possibilità di vedere la trattativa andare in porto.

Calciomercato Inter, idea Meret per la porta: il punto

L’Inter è una società che negli ultimi anni ha dato ampia prova di essere lungimirante nel calciomercato, per questo non sorprende che puntualmente le vengano accostati nomi di prim’ordine appartenenti anche a squadre concorrenti.

I nerazzurri pensano alla situazione portiere e al futuro, anche perché l’età di Sommer continua ad avanzare e si deve sempre guardare un po’ più in là. Ecco che nelle ultime ore sta emergendo una nuova ipotesi: l’Inter sarebbe interessata a Meret.

Il portiere del Napoli va in scadenza a giugno 2025 e per il momento non è stata raggiunta un’intesa sul rinnovo di contratto, ragion per cui sembrano esserci degli spiragli. La realtà, però, è che i partenopei ci proveranno in tutti i modi a blindarlo, perché dopo un periodo complicato ora è tornato a pieno regime ed è una sicurezza. Certo è che si devono accelerare i tempi, altrimenti non sarà semplice resistere alle varie lusinghe in arrivo.

I nerazzurri rimangono alla finestra, ben attenti a osservare una situazione che potrebbe svoltare da un momento all’altro, sia in positivo che in negativo.

Mercato Inter, il futuro di Martinez

L’Interesse dell’Inter nei confronti di Meret significa per il momento solo una cosa: Martinez non è pronto a svolgere il compito di portiere titolare. Una bocciatura certificata anche dalle zero presenze accumulate fino a qui, nonostante l’investimento fatto in estate sia stato importante.

Insomma, se nel calciomercato di gennaio si osserva con attenzione la situazione in difesa, per quello estivo prepariamoci a molti intrecci.