Calciomercato Inter, sirene dall'estero per Bastoni: le ultime news (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato dell’Inter è fortemente legati ai nomi in entrata, ma la dirigenza deve prestare attenzione ai suoi big. Diversi top club sono sulle tracce di Alessandro Bastoni, ma il difensore è fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro. Ecco le ultime notizie.

Calciomercato Inter, occhio a Bastoni: le big sono su di lui

Bastoni è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale e questo è inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. Arrivato a Milano come un buon prospetto, ora si può tranquillamente considerare come uno dei migliori braccetti mancini al mondo e per questo ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club.

È forte fisicamente, sa impostare, è abile in marcatura e concede poche sbavature, insomma, sicuramente un profilo su cui contare da dover tenere in ottica futura. Nel corso del tempo è migliorato tantissimo anche nella gestione del pallone, motivo per cui con Inzaghi ha ampia licenza di rompere la linea e di avanzare palla al piede, anche fino alla trequarti avversaria.

Tutto questo fa di lui un difensore moderno e sicuramente molto difficile da trovare, di conseguenza l’Inter deve tenerselo stretto. I nerazzurri si stanno muovendo nel mercato per puntellare la difesa che ora conta due defezioni importanti (sono assenti Acerbi e Pavard) con l’obiettivo di ringiovanirla.

Chiaro è che questo è legato però alla permanenza dei migliori giocatori e Bastoni fa sicuramente parte di questo gruppo.

Mercato Inter: sirene dal Real Madrid per Bastoni, ma per ora non si muove

Non è un mistero che il Real Madrid abbia cercato Bastoni nel corso del calciomercato estivo e sicuramente potrebbe anche riprovarci. Non solo, altre big hanno provato a convincere lui e la dirigenza, ma per ora ogni tentativo di sondaggio è stato rispedito al mittente.

Per il mercato di gennaio non ci sarà nessun problema, ma sarà ancora così la prossima estate? Staremo a vedere se l’Inter riuscirà a trattenerlo.