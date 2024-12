L’Inter è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per il prossimo calciomercato estivo. Non è una novità che uno degli obiettivi dei nerazzurri sia David, ma ora sulle sue tracce ci sono anche i club di Premier League. Ecco che cosa cambia per Marotta e per la dirigenza.

Calciomercato Inter, la Premier piomba su David: le ultime

Ormai Jonathan David ha deciso, non rinnoverà il contratto con il Lille, in scadenza a giugno 2025, e in estate cambierà casacca. L’attaccante è molto ambito, perché è giovane ma ha già maturato esperienza europea e quindi è finito nel mirino di Juventus e Inter.

Entrambe avrebbero voluto accaparrarselo o a gennaio o nella sessione successiva, ma ora le probabilità diminuiscono settimana dopo settimana. La punta canadese è stata più volte accostata a Bayern Monaco e Barcellona, ma ci si deve ricordare che partirà gratuitamente e quindi le big a cui fa gola sono molte.

Dalla Premier League c’è l’interesse del Manchester United, sempre alla ricerca di nuove pedine per migliorare la rosa, ma la squadra che sembra più intenzionata ad accoglierlo è il Tottenham. Stiamo parlando di compagini che hanno dalla loro un potere economico che manca alle italiane, di conseguenza avvantaggiate in una proposta d’ingaggio più allettante.

Mercato Inter, l’ingaggio è un fattore

L’Inter non è disposta a fare follie sul mercato, vorrebbe prendere David senza però strafare e rispettando dei precisi paletti economici, di conseguenza l’ingaggio non dovrebbe superare determinate cifre. Cifre che invece non spaventano la gran parte delle squadre citate in precedenza, interessate alla punta canadese ma che possiedono molto più potere economico.

Un discorso che si può estendere anche a Tah, giocatore con cui i nerazzurri hanno già avviato i contatti ma che vanta diversi estimatori.