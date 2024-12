Ci sono diversi giocatori dell’Inter che fanno gola nel calciomercato e molte squadre hanno più volte provato a sottrarli ai nerazzurri. Tre campioni, però, hanno rispedito al mittente le offerte dei top club di Premier League, saranno loro le future bandiere del club?

Calciomercato Inter: Barella, Bastoni e Dimarco respingono la Premier

Quando si costruisce una squadra c’è sempre la speranza di poter contare per lungo tempo sui giocatori migliori. Questo vale per tutti, Inter compresa, ma i nerazzurri possono sorridere e rimanere sereni perché tre big hanno deciso di sposare la causa meneghina.

Parliamo di Barella, Bastoni e Dimarco, tre campioni non solo dell’Inter ma anche della Nazionale che più volte hanno subito il corteggiamento di diversi top club, soprattutto provenienti dalla Premier League. Arsenal, Liverpool e i due club di Manchester hanno provato a portarseli a casa, consapevoli che trovare giocatori del loro calibro non è per nulla semplice, ma ogni offerta è stata rispedita al mittente.

I tre hanno parlato chiaramente con club e agenti e hanno preso una posizione molto forte: il loro futuro è in maglia nerazzurra. In un calcio in cui le bandiere scarseggiano è sicuramente sintomo di un ambiente in cui ci si può sentire parte importante di un progetto e questo merito va dato sia alla dirigenza che allo staff tecnico.

Mercato Inter: partire da loro per creare un nuovo ciclo

Da quando Marotta è arrivato all’Inter qualcosa è decisamente cambiato, sia in termini di risultati che di forza del progetto. Si è aperto un ciclo vincente, i nerazzurri sono tornati a splendere e ora non vogliono smettere di brillare. L’età di alcuni interpreti avanza, ecco che quindi ci si deve muovere sul mercato per ringiovanire la rosa.

Detto questo, è scontato che non si debba nel mentre vendere i migliori giocatori ma soprattutto coloro che possono diventare le bandiere del futuro. Bastoni, Dimarco e Barella sono già dei leader all’interno dello spogliatoio, dovranno esserlo anche in futuro.