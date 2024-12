Il calciomercato dell’Inter è sempre legato alle situazioni in uscita. La dirigenza, a fine stagione, dovrà decidere chi sacrificare per lasciare spazio a nuove pedine, soprattutto in difesa dove va compiuta l’opera di ringiovanimento del reparto. Ecco chi potrebbe salutare definitivamente i nerazzurri e lasciare Milano.

Calciomercato Inter, Acerbi o De Vrij? Ecco chi sarà il sacrificato

La rosa dell’Inter è la più anziana dell’intera Serie A, l’età media supera infatti i 28 anni e ciò significa che per proseguire il ciclo vincente è fondamentale sostituire qualche giocatore con qualcuno di più giovane e fresco, da far crescere e maturare in uno spogliatoio esperto.

I nerazzurri pensano quindi al calciomercato in entrata, i nomi sul taccuino della dirigenza non mancano di certo ma è necessario a questo punto che qualcuno saluti e crei spazio. In difesa la situazione è piuttosto chiara: Bastoni è intoccabile, Pavard in questo momento fa parte del progetto e Bisseck, nonostante abbia tante pretendenti, non è sul mercato.

Ecco che quindi le pedine rimanenti sono due: Acerbi e De Vrij. Loro sono anche i più in là con gli anni, 36 candeline il primo, 32 il secondo. L’Azzurro ha un contratto in scadenza nel 2026, ma l’Inter può rescinderlo anticipatamente, mentre l’olandese va in scadenza alla fine di questa stagione. Insomma, entrambi potrebbero salutare a parametro zero, chi sceglierà di sacrificare Marotta?

Mercato Inter, una scelta complicata in difesa

In un primo momento si pensava che l’agnello sacrificale sarebbe stato De Vrij, che in linea teorica sarebbe la prima riserva proprio di Acerbi, ora però ci sono molti più dubbi. L’olandese è una garanzia, gioca sempre bene e ha quattro anni in meno del compagno.

L’italiano, invece, non riesce più ad avere continuità anche e soprattutto per via degli infortuni. Almeno uno dei due dovrà salutare Inzaghi e l’Inter, staremo a vedere chi sarà.