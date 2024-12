Manca sempre meno all’apertura del calciomercato e l’Inter studia le prossime mosse, sia in entrata che in uscita. Il Torino ha posato gli occhi su Arnautovic e vorrebbe portarlo in Piemonte già a gennaio, ecco il punto della trattativa.

Calciomercato Inter, il Torino su Arnautovic: le ultime

L’Inter si gode la splendida vittoria ottenuta ai danni della Lazio, un roboante 6-0 che ha chiaramente dimostrato come i nerazzurri siano ancora un’armata in Serie A. Battuta una diretta concorrente, dato che le due squadre si trovavano a pari punti, e ora la testa va subito alla prossima partita.

Non c’è però solo il calcio giocato nella mente della dirigenza, che vuole farsi trovare pronta per il prossimo calciomercato di gennaio. I nerazzurri devono fare i conti con più di qualche situazione, soprattutto in uscita dove in attacco non tutti stanno giocando con frequenza.

Parliamo di Marko Arnautovic, che nelle ultime settimane è finito alle spalle anche di Correa nelle gerarchie e quindi ci si chiede che ruolo abbia nel progetto dei nerazzurri. Su di lui è forte l’interesse del Torino, che avrebbe individuato nell’austriaco il sostituto di Zapata, infortunato ancora per molto tempo.

Mercato Inter, c’è ancora distanza tra Arnautovic e il Torino

L’interesse c’è ed è reale, ma a volte le buone intenzioni non bastano. L’austriaco va in scadenza di contratto a fine stagione e l’Inter potrebbe comunque decidere di liberarlo anticipatamente, ma rimane comunque il nodo legato all’ingaggio.

Arnautovic percepisce circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi, una cifra ben lontana da quelle che sono le possibilità del Torino. In sostanza, per chiudere è necessario che si verifichino tre situazioni: i Granata devono presentare un’offerta formale, l’Inter deve dare l’ok alla cessione e il giocatore deve accettare di percepire uno stipendio più basso.