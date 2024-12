Tra poche settimane il calciomercato aprirà i battenti e l’Inter ragiona sui possibili colpi, sia in entrata che in uscita. Il Monza ha chiesto informazioni su Correa e Arnautovic, possono partire? Ecco la situazione e le ultime sulla trattativa.

Calciomercato Inter, Correa e Arnautovic al Monza? Le news

L’Inter si gode il suo memorabile stato di forma, coronato dalla splendida vittoria contro la Lazio e in attesa di scoprire come finirà la partita di questa sera contro l’Udinese. La dirigenza pensa però al calciomercato, l’obiettivo è liberare gli esuberi ed effettuare acquisti mirati e utili nel presente e nel futuro.

Il Monza ha chiesto informazioni ai meneghini su Correa e Arnautovic, con l’obiettivo di rimpolpare un reparto che non sta funzionando granché bene. I brianzoli stanno vivendo una pessima stagione e la classifica ne è una chiara testimonianza.

Per ribaltare la situazione è necessario aggiungere qualità ed esperienza e per questo motivo i due nerazzurri fanno gola. Si deve però fare i conti con il loro ingaggio, decisamente alto rispetto a quello che può permettersi il Monza e che in generale percepiscono i suoi giocatori.

Ecco che quindi in questo momento sembra difficile che uno dei due possa accasarsi in Brianza, anche se come sempre si dovrà attendere le prossime settimane per scoprire se ci saranno sorprese.

Mercato Inter, i due attaccanti sono in uscita

Nel caso in cui il Monza non riuscisse a chiudere l’affare per portarsi a casa uno tra Arnautovic e Correa, i due partirebbero comunque, anche se probabilmente nel calciomercato estivo. Non fanno più parte del progetto nerazzurro e la dirigenza vuole virare su altri profili, di conseguenza la cessione sarà inevitabile.

Non si conosce ancora il loro futuro né le destinazioni possibili, ma Marotta inevitabilmente li sostituirà con qualcun altro.