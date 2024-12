Calciomercato Inter, Bijol resta un obiettivo in difesa

Tra poche ore i nerazzurri affronteranno l’Udinese nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che può anche essere un incrocio di calciomercato per l’Inter, con la dirigenza nerazzurra che ha da tempo nel mirino il difensore centrale dei friulani Jaka Bijol.

La priorità è ora pensare solo al campo e nel chiudere al meglio le tre partite che mancano alla fine del 2024. Questa sera contro l’Udinese nella sfida che mette in palio i quarti di finale di Coppa Italia, e poi le ultime due partite di campionato dell’anno solare rispettivamente contro il Como e contro il Cagliari. Poi per l’Inter inizierà un 2025 fittissimo di impegni importanti tra più competizioni, e ovviamente a gennaio si andrà ad aprire anche la sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Inter, i nerazzurri non mollano Bijol. Il centrale dell’Udinese può essere il colpo in difesa dell’estate, ma c’è un pensiero per gennaio

Ufficiosamente l’Inter non dovrebbe fare grosse operazioni nel prossimo mese e anzi il club nerazzurro potrebbe anche stare fermo, e cominciare “solamente” ad impostre eventuali trattative per la prossima estate. Un’estate che si preannuncia importante per l’Inter, che dovrà andare a sostituire alcuni elementi in scadenza soprattutto in difesa e in attacco.

Le mosse future per quanto riguarda il reparto arretrato portano a molta attesa, con l’Inter che salvo dietrofront al momento non previsti si andrà a separare almeno con uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con entrambi i due centrali di difesa in scadenza (tecnicamente l’italiano ha rinnovato fino al 2026, ma ha una clausola d’uscita anticipata nel contratto) e non più giovanissimi. Obiettivo della proprietà americana Oaktree e della dirigenza è quindi trovare l’erede di chi andrà via, con l’obiettivo di non abbassare il livello tecnico ma di puntare anche su un profilo più giovane.

Bijol già a gennaio? Dipende tutto da Acerbi

L’Inter sta sondando da tempo vari profili, e in Serie A il giocatore che ha ricevuto le maggiori attenzioni è il centrale sloveno Jaka Bijol, attualmente in forza all’Udinese. Il difensore classe 1999 è un giocatore che piace molto al DS Ausilio, e per carattetristiche (centrale in una difesa a 3) e per età è considerato adatto per i parametri di Oaktree. Un’eventuale trattativa che si andrebbe ad impostare per giugno, ma con una ipotesi di un colpo anticipato per l’Inter dovesse essere necessario.

Molto o tutto infatti dipenderà dalle condizioni fisiche di Acerbi. Il difensore italiano è ormai fermo da quasi un mese a causa dell’elongiazione ai flessori della coscia sinistra rimediata nella partita di campionato dello scorso 23 novembre contro il Verona. Il centrale classe 1988 dovrebbe recuperare per gennaio, ma la sua integrità fisica è ormai un tema e se Acerbi dovesse rappresentare un problema molto serio nelle prossime settimane (data età e infortuni), allora non è da escludere l’affondo preventivo dell’Inter su Bijol, con l’Udinese che valuta il suo centrale in un range tra i 20 e i 25 milioni di euro.