Manca poco e poi il calciomercato aprirà i battenti, l’Inter ragiona sui possibili colpi in entrata ma non pensa solamente alla sessione invernale, ma anche a quella estiva.

Giunti quasi alla metà di stagione, si possono tirare le somme e analizzare alcune nuove conoscenze della Serie A. Tra le sorprese più positive c’è sicuramente Nico Paz, giovane talento del Como che fino a qui ha ben impressionato per qualità e continuità.

La squadra di Fabregas non sempre riesce a esprimersi al meglio, ma lui trova continuamente il modo di mettersi in mostra e non sorprende quindi che tante squadre gli abbiano messo gli occhi addosso. Tra queste c’è anche l’Inter, che vede nell’argentino una nuova promessa su cui puntare.

A gennaio non se ne farà sicuramente nulla, il Como non ha alcuna intenzione di privarsene e i nerazzurri non vogliono investire capitale per un giocatore che in questo momento non è necessario, ma ogni discorso cambierà quando si arriverà a fine stagione.

Nel calciomercato estivo potrebbe aprirsi un’asta sul trequartista e per questa ragione è importante cominciare a gettare le basi, così da prendersi per tempo e superare la concorrenza. Nico Paz è un trequartista che però, anche grazie alla sua giovane età, potrebbe adattarsi anche in altri ruoli.

Mercato Inter, l’ostacolo Real Madrid

Nico Paz è arrivato al Como dopo essere stato di proprietà del Real Madrid. I Blancos, però, credono nelle sue qualità e infatti hanno inserito il diritto di “recompra” fissato a 12 milioni di euro. Potrebbe sicuramente essere un intoppo non solo per l’Inter, ma anche per tutte le altre pretendenti.

Certo è che in Serie A sta impressionando e che la sua volontà conterà moltissimo. Staremo a vedere quale sarà il suo futuro.