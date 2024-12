Calciomercato Inter, offerte folli dalla Premier per Bisseck: Inzaghi trema ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )-interdipendenza.net

L’Inter deve prestare particolare attenzione al calciomercato in uscita. Su Bisseck non c’è solo il Bayern Monaco, ma anche due squadre di Premier League pronte a mettere sul piatto cifre molto importanti. Ecco le offerte pronte ad arrivare alla dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, due squadre di Premier su Bisseck: le cifre

Bisseck è arrivato nel 2023 per circa sette milioni euro, una cifra considerevole considerando che allora era un oggetto misterioso e che nessuno, dirigenza nerazzurra a parte, avrebbe potuto prevedere quale tipo di crescita avrebbe avuto con l’andare del tempo.

La prima stagione è stata di rodaggio e il suo minutaggio è stato relativamente basso, ma l’obiettivo era quello d’inserirlo del tutto nel mondo Inter e nei meccanismi di un campionato complicato come la Serie A. Il nuovo anno calcistico è iniziato e complice qualche infortunato di troppo il difensore tedesco è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio.

Durante la partita con il Parma, West Ham e Tottenham hanno voluto visionarlo da vicino e ne sono rimasti molto colpiti, al punto da essere pronti a mettere sul piatto cifre considerevoli. Si parla di offerte che potrebbero oscillare tra i 40 e i 50 milioni di euro, di conseguenza sarà difficile resistere.

Per il momento, Bisseck è considerato incedibile dalla dirigenza, che lo ritiene uno degli elementi dell’Inter del futuro. Durante la prossima estate, però, attendiamoci un gioco al rialzo e offerte monstre.

Mercato Inter, anche il Bayern Monaco su Bisseck

A spaventare l’Inter non ci sono solo le squadre di Premier, ma anche la grande big della Bundesliga. Il Bayern Monaco vorrebbe portarsi a casa Bisseck nel corso del prossimo calciomercato estivo e non sarà semplice resistergli. Per il momento si prosegue assieme, ma l’Inter dovrà essere brava e lungimirante se non vorrà perdere un difensore dal futuro che si prospetta più che roseo.