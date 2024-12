Calciomercato Inter, il Torino vuole Arnautovic: le ultime

Manca sempre meno e poi il calciomercato aprirà i battenti, l’Inter studia le prossime mosse e potrebbe salutare Arnautovic già a gennaio. Ecco che cosa filtra sull’austriaco e perché l’affare con il Torino può andare in porto.

Calciomercato Inter, Arnautovic ai saluti? Le ultime

La bella rete siglata in Coppa Italia contro l’Udinese ha ridato sicuramente morale ad Arnautovic, che a fine partita ha anche usato parole al miele nei confronti dell’Inter scacciando di fatto le voci di calciomercato. Le indiscrezioni lo vedono distante da Milano già a gennaio, dato che andrà in scadenza a giugno e che con i nerazzurri non sta trovando spazio, ma nulla è ancora detto.

Il Torino è la squadra sicuramente più interessata, perché dopo il grave infortunio subito da Zapata sta davvero faticando a trovare il gol e a rendersi pericoloso. Arnautovic è un esubero, è chiuso da Lautaro, Thuram, Taremi e spesso anche da Correa, quindi tutto indica che l’affare si possa concretizzare.

L’austriaco, però, percepisce un ingaggio di 3,5 milioni di euro, una cifra che i granata non sono disposti a concedergli e quindi si deve scendere a compromessi. Le prossime settimane saranno determinanti, perché il calciomercato si aprirà e solo lì si potrà sapere se Arnautovic saluterà l’Inter già a gennaio.

I numeri di Arnautovic in questa stagione

Poche presenze e pochissimi gol, questo è il bilancio complessivo della prima metà di stagione vissuta da Arnautovic con l’Inter. In campionato si è visto 5 volte, in Champions 4 e una in Coppa Italia, in totale è andato in rete per 2 volte. Numeri che fanno riflettere e che certificano come l’austriaco non sia così fondamentale nel roster di Simone Inzaghi.

Al Torino potrebbe trovare più continuità, questo è certo, e magari una rinnovata confidenza con il gol. Staremo a vedere che cosa accadrà.