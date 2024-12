Calciomercato Inter, Marotta: “A gennaio credo non interverremo”

Calciomercato Inter, senti Marotta: "A gennaio credo non interverremo" (Photo Claudio Furlan/Lapresse)-interdipendenza.net

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato e l’Inter ne è spesso al centro delle voci. Intervistato da Sky Sport, però, Beppe Marotta ha raffreddato gli animi con alcune dichiarazioni importanti. Ecco che cos’ha detto e le ultime novità sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, niente colpi a gennaio: le parole di Marotta

L’Inter vince contro il Como nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, un 2-0 importantissimo ai fini della classifica che ora vede i nerazzurri al terzo posto a quota 37, a 3 punti di distanza dall’Atalanta capolista ma con una partita da recuperare.

Un ruolino di marcia degno di nota e frutto di una gestione della rosa oculata, sia da parte dello staff tecnico che da parte della dirigenza che in estate non ha venduto nessun pezzo pregiato. A breve il calciomercato aprirà i battenti e quindi i tifosi dell’Inter si chiedono se ci saranno nuovi colpi.

Circolano diversi nomi da ormai qualche settimana, ma Marotta ha deciso di gettare acqua sul fuoco: “A gennaio credo non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva che risponde agli obiettivi e poi gennaio non offre spesso occasioni”.

Occasioni appunto, quelle che Marotta è bravissimo a scovare ma che nella sessione invernale sono sempre difficili da captare. Insomma, i meneghini effettueranno acquisti solamente nel caso in cui si presenteranno opportunità irrinunciabili, altrimenti si andrà avanti così.

Mercato Inter, la rosa è forte e completa: il punto

Per capire la profondità della rosa di Simone Inzaghi basta analizzare la partita di ieri, quando contemporaneamente erano fermi ai box 4 difensori. Nonostante ciò, Simone Inzaghi ha potuto adottare lo stesso il suo 3-5-2 e da braccetto di sinistra ha giocato Carlos Augusto. Il risultato? Un gol che ha aperto le marcature e una prestazione degna di nota.

In Italia probabilmente nessuno può vantare rotazioni di questa qualità, Marotta lo sa bene e per il momento si potrebbe procedere anche senza nuovi innesti.