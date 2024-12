Calciomercato Inter, Arnautovic può partire: ecco dove andrà

Il calciomercato dell’Inter è legato anche alle situazioni in uscita. Arnautovic potrebbe salutare i nerazzurri già a gennaio, ma è più probabile che parta durante la sessione estiva di trasferimenti. Ecco dove può andare l’attaccante austriaco e le possibili destinazioni.

Calciomercato Inter, Arnautovic ai saluti: la prossima destinazione

In questa stagione abbiamo potuto vedere ed elogiare la lunghezza e la qualità della rosa dei nerazzurri, la quale può contare su molte rotazioni di qualità pronte a dire la loro quando vengono chiamate in causa.

Tra i giocatori che hanno trovato meno spazio in questa prima metà di campionato c’è Arnautovic, in scadenza di contratto a giugno e con un piede distante da Milano. Si è ipotizzata una sua possibile partenza già a gennaio, anche in Serie A dove il Torino gli ha messo gli occhi addosso e vorrebbe concretizzare il colpo utile a sostituire Zapata, ma il suo ingaggio rimane un problema.

Ecco che quindi Arnautovic potrebbe rimanere all’Inter fino al termine della stagione, per poi partire a zero verso altri lidi. Per il momento, le opzioni più accreditate sono distanti dall’Europa e dai campionati che contano, nel suo futuro sembra esserci l’Asia oppure gli Stati Uniti.

Continenti in cui lo stipendio non è un problema e in cui la liquidità non manca, sarà questa la chiusura di carriera dell’attaccante ex Bologna?

Mercato Inter, nessun rinnovo per Arnautovic

Il contratto di Arnautovic scadrà il prossimo giugno, di conseguenza le vie sono due: rinnovare o non rinnovare. Considerando lo scarso impiego dell’attaccante austriaco, al momento sembra molto più probabile che si proceda con la seconda opzione.

A quel punto Arnautovic deciderà liberamente dove accasarsi e con quali cifre, senza l’interferenza dell’Inter e della dirigenza. I nerazzurri vogliono ringiovanire la rosa e per farlo devono liberarsi degli esuberi, soprattutto quelli con più candeline. Ad ogni modo, staremo a vedere se potrà arrivare una cessione già nelle prossime settimane.