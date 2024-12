Può esserci un intoppo per uno degli obiettivi del calciomercato dell’Inter. I nerazzurri ci puntavano per la prossima sessione estiva, ma ora l’affare si complica parecchio a causa dell’intromissione del Napoli di Antonio Conte. Ecco quale colpo rischia di sfumare definitivamente e perché.

Calciomercato Inter, Inzaghi deve rinunciare a un’occasione

L’Inter pensa al calciomercato di gennaio ma anche a quello estivo, è lì infatti che Marotta concretizza i suoi colpi migliori anche perché, come ha dichiarato, nella sessione invernale la situazione potrebbe rimanere invariata. A giugno però se ne riparlerà e gli obiettivi sono sempre gli stessi, ringiovanire la rosa senza perdere qualità.

Meret rappresentava appieno questa filosofia, ma ora non sembrano più esserci margini per trattare. Il portiere dei partenopei sta sfornando prestazioni preziosissime e la dirigenza non vuole più privarsene. Ecco che quindi le parti stanno trattando per raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto e l’intesa è vicina.

Già nei primi mesi del 2025 potrebbe arrivare la firma che sancirebbe una volta per tutte la sua permanenza ai piedi del Vesuvio, probabilmente fino al 2028. Marotta dovrà quindi cercare altrove il sostituto di Sommer, anche se in casa ci sarebbe già un Martinez pagato parecchio.

Meret resta al Napoli, occasione per Martinez?

Sembra quasi strano a dirsi ma Martinez è stato l’acquisto più oneroso del calciomercato estivo dell’Inter. Fino a qui ha però disputato una sola partita, quella in Coppa Italia contro l’Udinese ed è diventato un oggetto misterioso dei nerazzurri.

Se i meneghini hanno investito così tanto su di lui, per quale motivo non riesce a trovare mai spazio? Se la dirigenza deciderà di non puntare più su Sommer, in questo momento, è presumibile che andrà alla ricerca sul mercato di un sostituto, lo spagnolo non sembra ancora pronto a fare il titolare in una big.