Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Ismajli: l'affare si complica?

L’Inter continua a pensare al calciomercato, ma un affare per la difesa rischia di complicarsi. Ci sono tante pretendenti per Ismajli e non sarà semplice portarlo a Milano. Ecco il punto della situazione e che cosa può accadere al difensore dell’Empoli.

Calciomercato Inter, per Ismajli c’è tanta concorrenza: il punto

L’Inter ha chiaramente capito che la difesa necessita di un’opera di ringiovanimento. Acerbi non dà più garanzie e difficilmente gli sarà affidato il compito di titolare anche nella prossima stagione. Ecco che quindi Marotta pensa al calciomercato alla ricerca di nuove opportunità. La prima è quella rappresentata da Ismajli, difensore dell’Empoli di sicuro affidamento.

L’albanese è un classe 1996 e ha di recente rifiutato il rinnovo di contratto, di conseguenza lascerà la Toscana entro fine stagione. Qualcuno ipotizzava una sua partenza già nel mercato di gennaio, ma è più probabile che lasci la sua squadra a giugno. Ad ogni modo, sarà uno dei protagonisti delle prossime sessione di trasferimenti, anche perché su di lui ci sono molte big.

L’Inter lo osserva attentamente da tempo, ma non è la sola. Su Ismajli è forte anche l’interesse della Juventus e del Napoli, di conseguenza sarà battaglia tra top club.

Ismajli, esperienza e continuità: i suoi numeri

Ismajli è arrivato in Italia grazie allo Spezia che lo aveva prelevato nel 2020 dall’Hajduk Spalato per 2,2 milioni di euro. L’Empoli ne ha colto le potenzialità e un anno dopo l’ha portato in Toscana per 2 milioni di euro. In questa stagione, in Serie A è già sceso in campo 17 volte e ha avuto un rendimento più che ottimo, è praticamente impossibile trovare un’insufficienza.

Non solo, è anche grazie a lui se l’Empoli vanta una solidità difensiva degna di nota e se è in questo momento al decimo posto in classifica con gli stessi punti della Roma.