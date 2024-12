Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: ecco chi arriva e chi se ne va ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )-interdipendenza.net

L’Inter è sempre molto attiva nel calciomercato, sia in entrata che in uscita. Le grosse novità si prevedono in attacco, reparto che nel corso dei prossimi mesi subirà molti cambiamenti. Ecco che cosa succederà, chi arriverà a Milano e chi invece saluterà definitivamente i nerazzurri.

Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione in avanti: le ultime

L’Inter continua a segnare a raffica e questo nonostante il capitano Lautaro Martinez stia sparando a salve. In rete ci va Thuram, ma non solo, tutti partecipano alle marcature con costanza e questo è sinonimo di grande forza. Detto questo, è innegabile che per fare un ulteriore salto di qualità si debba inserire nuove pedine e cambiare qualcosa.

Taremi per il momento sembra essere confermato, questo nonostante le sue prestazioni non stia stupendo in realtà, ma per ora non sembra essere tra i possibili partenti. Discorso completamente diverso per Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto e con pochissime, se non nessuna, possibilità di rinnovare.

I due si troveranno costretti a cambiare casacca sicuramente a giugno, anche se non è da escludere la partenza dell’austriaco già a gennaio dato che il Torino gli ha messo gli occhi addosso. Dopo la loro cessione, il reparto subirà un taglio numerico che andrà inevitabilmente colmato e per questo la società riflette sui possibili sostituti.

Mercato Inter, Castro nel Mirino

L’Inter si troverebbe fondamentalmente con Lautaro, Thuram e Taremi in rosa, mancherebbe almeno un’ultima pedina da inserire e la dirigenza sembra aver già trovato il profilo perfetto. Si tratta di Castro, attaccante del Bologna che nonostante l’arrivo di Dallinga è praticamente insostituibile.

È giovane, ha caratteristiche che piacciono ai nerazzurri e ha ancora ampi margini di crescita. Il Bologna difficilmente se ne priverà a cuor leggero, ma l’Inter ci proverà e durante l’estate tenterà di piazzare il colpo.