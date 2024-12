Lautaro ancora a secco, ma l'Inter segna a valanga: i numeri in campionato (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter vince ancora e si porta a meno 3 dalla vetta. Nel 2-0 contro il Como, però, Lautaro Martinez non compare nel tabellino dei marcatori, ciononostante Inzaghi non può essere preoccupato perché la sua squadra segna a raffica. Ecco i numeri stagionali in campionato dei meneghini.

Lautaro non segna, ma l’Inter ha il miglior attacco: i numeri

Il 2024 sta per concludersi ed è quasi giunto il momento di tirare le somme. È stato un anno sicuramente positivo, contraddistinto dallo Scudetto della scorsa stagione e da un inizio di quella in corso molto buono. Al momento l’Inter si trova a meno 3 dall’Atalanta capolista, ma con una partita da recuperare e con la consapevolezza di avere una rosa che può competere per vincere il campionato.

C’è però un fattore che preoccupa i tifosi, ovvero lo scarso feeling con il gol di Lautaro Martinez che sta facendo davvero fatica a trovare la via della rete. Intendiamoci, il Toro gioca bene ed è utilissimo per la squadra, ma i numeri non vanno di pari passo con le sue prestazioni.

Fino a qui in Serie A segnato solamente 5 gol mentre Thuram, il suo compagno di reparto, è già a quota 12 con sole 2 partite in più giocate. Qualcosa è sicuramente cambiato anche nel modo di giocare dell’argentino, ma la sensazione è che gli stia mancando un po’ di freddezza. Detto questo, nessun problema per i nerazzurri che con 42 reti segnate in campionato hanno il miglior attacco al pari dell’Atalanta.

News Inter, Inzaghi non è preoccupato: segnano tutti

Simone Inzaghi non è preoccupato per la scarsa verve realizzativa di Lautaro Martinez e ha ragione. Infatti, nell’Inter vanno in gol praticamente tutti e questo è un dato veramente positivo. Dipendere da un solo giocatore non è mai una cosa buona, mentre aumentare il numero di marcatori aumenta anche il ventaglio di opportunità. Sarà questa la chiave per vincere nuovamente lo Scudetto?