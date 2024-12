Supercoppa Italiana: orari, dove vederla in TV e le partite dell'Inter (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Manca sempre meno e poi la Supercoppa Italiana avrà inizio, ecco dove vederla in TV, gli orari, il calendario delle partite e molto altro ancora.

Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e in streaming

Giovedì 2 gennaio inizierà ufficialmente la Supercoppa Italiana, quattro squadre si contenderanno l’ambito premio in Arabia Saudita, a Riad. Anche quest’anno i diritti TV sono di proprietà della Mediaset che trasmetterà tutte le gare della competizione.

Precisamente, le partite andranno in onda su Canale 5, le si potranno seguire inoltre anche in streaming gratuitamente e in chiaro su Mediaset Infinity. L’Inter spera di arrivarci con un Lautaro Martinez ritrovato, in grado di gonfiare nuovamente la rete, ma sa di avere tutte le carte in regola per difendere il titolo grazie a una rosa profonda e di grande qualità.

Supercoppa Italiana, calendario e orari delle partite

Il rinnovato format della Supercoppa Italiana, proposto per la seconda volta consecutiva dopo la scorsa edizione, prevede che a sfidarsi siano quattro squadre in un mini torneo con la formula delle semifinali e finale. Tutte le partite si giocheranno a Riad, la finale si svolgerà all’Al-Awwal Park, e a partecipare saranno Inter, Atalanta, Juventus e Milan.

La prima semifinale andrà in scena giovedì 2 gennaio, mentre la finale si disputerà lunedì 6, ecco il calendario e gli orari delle partite:

Inter-Atalanta: giovedì 2 gennaio, ore 20:00

Juventus-Milan: giovedì 3 gennaio, ore 20:00

Finale: lunedì 6 gennaio, ore 20:00

Chi partecipa alla Supercoppa Italiana

In questo format della Supercoppa Italiana, che prevede la partecipazione di quattro squadre, le compagini qualificate hanno raggiunto determinati obiettivi nella scorsa stagione. Nella fattispecie, l’Inter ha vinto lo Scudetto, il Milan si è posizionato al secondo posto, la Juventus è detentrice della Coppa Italia e l’Atalanta è la finalista uscita sconfitta. Di conseguenza questi criteri, salvo modifiche, verranno utilizzati anche nella prossima edizione.