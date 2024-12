Cagliari-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo le Festività Natalizie i nerazzurri si preparano a tornare in campo in quella che sarà l’ultima partita del 2024 e con la squadra di Inzaghi che affronterà il Cagliari nel match valido per la diciottesima giornata di campionato. Obiettivo primo posto per l’Inter, che può mettere ulteriore pressione all’Atalanta e al Napoli.

Passata la Vigilia e il Natale e prima del Capodanno, la Serie A riapre il sipario per l’ultimo turno dell’anno solare e che andrà ad iniziare sabato 28 dicembre. Tra le altre in campo anche i nerazzurri, che sperano di chiudere al meglio un anno solare straordinario e di darsi la spinta verso un 2025 pieno di sfide su tutte le competizioni. La squadra di Inzaghi chiuderà il suo 2024 alla Unipol Domus dove sarà ospite di un Cagliari alla ricerca di punti salvezza.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: per l’ultima dell’anno Inzaghi conferma i titolarissimi. Scelte ancora obbligate in difesa per i nerazzurri, ma torna de Vrij

Dopo il successo per 2-0 contro il Como nella scorsa giornata, l’Inter è attualmente terza in classifica a 37 punti, a -1 dal primo posto dell’Atalanta ma con una partita in meno. Occasione importante per i Campioni d’Italia in carica di prendersi la quinta vittoria consecutiva e di prendersi momentaneamente la vetta della classifica, con la Dea che sarà impegnata sempre sabato ma alle 20:45 nel big match contro la Lazio.

Partita che vede i nerazzurri favoriti sulla carta, contro un Cagliari che viene da tre sconfitte di fila in campionato (due di misura contro Fiorentina ed Atalanta) ma che ha dimostrato di saper mettere in crisi le big: come i pareggi ottenuti contro Roma e Milan in casa, il pari esterno contro la Juventus e come detto la sconfitta solo per 1-0 e anche sfortunata contro l’Atalanta. I sardi di Nicola sono attualmente terzultimi in classifica a 14 punti, e dopo il KO nello scontro diretto col Venezia vorranno rifarsi al meglio.

Le probabili formazioni

Dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Inzaghi successivi alla vittoria contro il Como, oggi pomeriggio l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per il primo allenamento di preparazione alla partita di sabato. Restano i problemi difensivi in casa nerazzurra, con l’Inter che deve ancora fare a meno di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. I due centrali sono ancora infortunati e la speranza del club è quella di poterli recuperare per la Final Four della Supercoppa Italiana e con la semifinale contro l’Atalanta in programma il 2 gennaio.

Totalmente recuperati però sia Stefan de Vrij che Matteo Darmian. Il difensore olandese non era al meglio contro il Como ed è subentrato solo nei minuti finali della partita, mentre il terzino italiano non era stato nemmeno convocato per un problema al ginocchio. Inter che dovrebbe schierarsi col solito 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij che torna titolare e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Frattesi e Dumfries. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Un’unica grande defezione per il Cagliari, che non avrà a disposizione Zito Luvumbo. Il giovane attaccante è ancora alle prese con il problema muscolare occorso nel match del 14 dicembre contro l’Atalanta. Recupero flash invece per Yerry Mina, Il leader della difesa dei sardi era uscito acciaccato dalla partita contro il Venezia, ma sabato ci sarà e sarà titolare. Rossoblu che dovrebbero schierarsi col 3-5-1-1 con Sherri in porta, difesa con Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello. In attacco Gaetano a supporto di Piccoli.

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello, Gaetano, Piccoli.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vederla in TV

La partita Cagliari-Inter è in programma sabato 28 dicembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.