Inter-Como 2-0, Augusto e Thuram firmano la vittoria

L’Inter vince 2-0 contro il Como nel match valido per la diciasettesima giornata di campionato. Quarto successo di fila per i nerazzurri, che tornano a -3 dalla vetta. Partita abbastanza complicata soprattutto nel primo tempo e contro un ottimo Como. La squadra di Inzaghi poi si accende nella ripresa e va avanti con Carlos Augusto e chiude nel recupero con uno strepitoso gol di Marcus Thuram. Inter terza a 37 punti in classifica e con una partita da recuperare.

L’Inter risponde ad Atalanta e Napoli e chiude il 2024 a San Siro con una vittoria. Successo importante contro un Como venuto al Meazza coraggioso e battagliero, che soprattutto nella prima frazione di gioco ha messo non poco in difficoltà i nerazzurri. Che si scioglono nel secondo tempo e sigillano il punteggio con le reti di Carlos Augusto e Thuram.

Inter-Como 2-0, Carlos e Marcus: i nerazzurri non sbagliano e vincono l’ultima in casa del 2024. Inzaghi a -3 dalla vetta

Annotazione tattica per il Como, con la squadra di Fabregas che si schiera con il 3-4-2-1 e quasi a specchio con l’Inter, nel tentativo di schermare i meccanismi dei nerazzurri e tenere i duelli con gli uomini di Inzaghi. Fabregas che schiera i due esterni Fadera e der Brempt come quinti rispettivamente a sinistra e a destra per contenere Dumfries e Dimarco. In attacco Nico Paz e Strefezza a supporto di Belotti.

Primo tempo difficile per il pressing dei lariani. Dumfries si divora un gol

Partita difficile a San Siro con il Como che gioca con intensità e pressing e mette in crisi l’Inter, con i nerazzurri che non hanno approcciato benissimo la sfida. Minuto 12 occasione per l’Inter. Palla recuperata e tentativo in area di Mkhitaryan che però strozza troppo il destro. Inter che prova a prendere il controllo con la solita manovra avvolgente, ma ritmo e velocità di possesso non sono altissimi. Como in partita e anche meglio dell’Inter che al 27′ va in porta. Palla recuperata, Nico Paz dalla mattonella di trequarti prova col destro: respinge Sommer.

Minuto 33 l’Inter si divora il vantaggio. Il Como sbaglia, Mkhitaryan combina con Dumfries che tutto solo da centro area alza troppo il destro. L’Inter prova ad alzare i giri e al 42′ crea un’altra chance. Calhanoglu verticalizza per Carlos Augusto, palla dentro per Dimarco che controlla e col destro va in porta: Reina c’è e blocca. Un primo tempo complicato si chiude sullo 0-0.

Augusto la apre, Thuram la chiude con un super gol

Ad inizio ripresa l’Inter la sblocca al 48′. Corner perfetto battuto dalla destra da Calhanoglu, stacco forte e preciso di Carlos Augusto che batte Reina e segna l’1-0. Tutt’altro ritmo per i nerazzurri nella ripresa più rapidi ed aggressivi rispetto alla prima frazione di gioco. All’ora di gioco rischio per l’inter: cross basso di Belotti e chiusura in anticipo decisiva di Carlos Augusto che blocca un gol fatto.

Sul corner successivo occasione per il Como, con la palla che finisce in zona area piccola e sui piedi di Nico Paz, reattivo Sommer che mura la conclusione e sbroglia il pericolo. A metà ripresa Fabregas ne cambia due: dentro Cutrone e Kone e fuori Strefezza e Sergi Roberto e Como che passa alla doppia punta pesante, con l’ex Milan ad affiancare Belotti. Al 73′ cambia anche l’Inter: dentro de Vrij e Zielinski e fuori Barella e Bisseck. Como che sostituisce Belotti e Kempf e inserisce Barba e Mazzitelli.

Partita tutt’altro che chiusa con il Como che resta in partita e l’Inter che non riesce a chiuderla con ancora un quarto d’ora da giocare. All’80’ esce Dimarco ed entra Tajon Buchanan, con il canadese che va ad occupare la fascia sinistra. Inter in deficit fisico e molto imprecisa negli ultimi minuti e all 86′ rischia.

Brutta palla persa da Mkhitaryan a centrocampo, il Como recupera e va al cross con Fadera: Cutrone prova la girata di testa che esce sul fondo. Tutto per tutto per il Como, con Fabregas che mette dentro un altro ariete offensivo come Cerri al posto di Fadera. Minuto 88 e ultimi cambi per l’Inter: fuori Lautaro e Mkhitaryan e dentro Taremi e Frattesi. Al 92′ l’Inter soffre ma la chiude in ripartenza: appoggio di Zielinski e gol clamoroso di Marcus Thuram, che arriva al limite dell’area e scarica un destro violento che buca Reina per il 2-0 finale.