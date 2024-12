Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Como, match in programma alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza e valido per la diciasettesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Cesc Fabregas.

Tutto pronto per l’ultima gara casalinga del 2024 per l’Inter, che a San Siro ospita il Como e punta a salutare i propri tifosi con una vittoria che sarebbe importante ai fini della classifica. I nerazzurri devono rispondere alla vittorie di Atalanta e Napoli e accorciare le distanze sulle due rivali e non perdere ulteriore terreno. I lariani sognano il secondo scalpo pesante in una settimana dopo il successo nello scorso turno contro la Roma.

Inter-Como, le formazioni ufficiali del match: Barella c’è. Augusto in difesa. In attacco Thuram e Lautaro. Fabregas sceglie il 3-4-2-1 e Nico Paz dietro a Belotti

Emergenza difensiva per l’Inter, che oltre agli infortunati Acerbi e Pavard deve fare a meno anche degli acciaccati de Vrij (in panchina) e Darmian. Scelte obbligate in linea arretrata per Mister Inzaghi, che schiera i suoi col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Carlos Augusto, Bastoni e Bisseck. A centrocampo ci saranno Mkhitaryan, Calhanoglu e il recuperato Barella in mediana. Sugli esterni Dimarco e Dumfries. La coppia d’attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Como che cambia modulo e si schiera col 3-4-2-1 con Reina in porta, difesa con Van der Brempt, Kempf e Dossena. A centrocampo Goldaniga, Da Cunha, Sergi Roberto e Strefezza. In attacco Nico Paz e Fadera a supporto di Belotti.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

COMO (4-2-3-1): Reina, Van der Brempt, Kempf, Dossena, Goldaniga, Da Cunha, Sergi Roberto, Stefezza, Nico Paz, Fadera, Belotti.