Inter, verso il Como: le ultimissime di formazione

Tra poche ore l’Inter affronta il Como nel match valevole per la diciasettesima giornata di campionato. Partita fondamentale a San Siro, con i nerazzurri che vogliono accorciare sulla vetta della classifica e tornare a -3 dall’Atalanta capolista.

Quasi tutto pronto per Inter-Como, Monday Night prenatalizio e che va a chiudere il sipario della diciasettesima giornata di Serie A. Tutte le rivali dei nerazzurri hanno vinto in questo turno, e stasera è attesa la risposta degli uomini di Simone Inzaghi, che ad una settimana dalla goleada dell’Olimpico contro la Lazio vogliono continuità in campionato per non perdere contatto con le zone di testa.

Inter, le ultime di formazione verso il Como: confermata la difesa inedita e con Bastoni centrale. Barella c’è e sarà titolare. In attacco la Thu-La

Voglia di vincere in un match da prendere però con le molle. Il Como naviga nella zona salvezza, ma è una squadra che ha una chiara identità di gioco e buoni elementi individuali (su tutti il talento Nico Paz ma non solo), e che a dimostrato di esaltarsi contro le big come dimostrato nella vittoria della scorsa giornata contro la Roma per 2-0.

Inter che soprattutto deve fare fronte ad un’importante emergenza infortuni. Per questa sera i nerazzurri devono ancora rinunciare ad Acerbi e a Pavard, ma anche a Stefan de Vrij e Matteo Darmian. Sia il centrale olandese che il terzino italiano non sono al meglio a causa di rispettivi problemi al ginocchio rimediati ieri. Qualche speranza dell’ultimo minuto per vedere almeno in panchina de Vrij, che ovviamente però non sarà titolare e andrà sostituito.

La probabile formazione

La buona notizia è il totale recupero di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha superato la lieve elongiazione alla coscia destra rimediata la scorsa settimana contro la Lazio e naviga verso una maglia da titolare.

Scelte obbligate in difesa e il ritorno dei titolarissimi per Simone Inzaghi, che andrà col solito 3-5-2 con Sommer in porta difesa con Carlos Augusto a sinistra, Bastoni centrale e Bisseck a destra. A centrocampo Dimarco e Dumfries saranno gli uomini di fascia, mentre in mediana agiranno Mkhitaryan, Calhanoglu e quasi sicuramente Barella, che è in vantaggio su Frattesi. L’attacco sarà composto dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.