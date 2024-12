Inter, Lautaro ci sei? Il Toro alla ricerca del gol

Questa sera i nerazzurri scendono in campo contro il Como a San Siro nel match valido per la diciasettesima giornata di Serie A. Partita da non sbagliare per l’Inter che spera di ritrovare i gol di Lautaro Martinez, con il Capitano nerazzurro a secco da troppo tempo.

L’Inter è pronta ad accendere il lunedì sera di campionato, nell’ultima partita del turno di Serie A e nell’ultima partita casalinga del 2024 per i nerazzurri che ospitano il Como al Meazza. Un match importante per la squadra di Inzaghi, che deve reagire alle vittorie di Napoli e Atalanta e rifarsi sotto per la vetta della classifica. Una partita altrettanto importante per Lautaro Martinez, che contro gli uomini di Cesc Fabregas vuole tornare a gioire per una marcatura.

Inter, Lautaro Martinez e il digiuno da gol che manca da quasi due mesi: la stagione sottotono del Toro

Una stagione difficile per Lautaro, che al momento ha segnato 5 gol in campionato in tredici presenze più 1 gol in Champions League. Impietoso il paragone rispetto alle statistiche dello scorso anno, dove l’attaccante argentino dei nerazzurri aveva già messo dentro 15 gol allo stesso punto del campionato. Situazioni diverse, ma è chiaro che questa prima parte di annata ha visto un Lautaro molto sottotono e lontano da quello che i tifosi nerazzurri sono abituati a conoscere.

Il centravanti e capitano dell’Inter non è al massimo della forma e non lo è dall’inizio della stagione, anche a causa del lungo impegno estivo avuto in Copa America con la sua Argentina e che ne ha compromesso la preparazione con l’Inter, che è stata di fatto saltata dal giocatore e che è risceso in campo ad agosto senza poter ritrovare la condizione migliore.

I buoni segnali delle ultime partite, ma all’Inter serve il suo bomber

Poi lo stop di metà agosto subito dopo la prima giornata col Genoa e l’infortunio muscolare che ha complicato le cose, e il rientro graduale seppur con un dinanismo e un atletismo non all’altezza. Come nota positiva c’è da dire che l’Inter ha saputo sopperire alle mancanze del proprio Capitano, con i nerazzurri che non hanno fermato la loro produzione offensiva (secondo miglior attacco del campionato con 40 gol) e hanno trovato in Marcus Thuram un nuovo bomber che ha saputo coprire il periodo no del compagno, trasformandosi maggiormente in un centravanti finalizzatore.

Però l’Inter non può fare a meno di Lautaro Martinez, che anche in questi mesi di sterlità nei gol non ha quasi mai fatto mancare il suo impegno e nonostante prestazioni riconoscute dallo stesso giocatore come non buone. Nelle ultime giornate contro Parma e Lazio, Inzaghi ha ricevuto ottime risposte dal suo attaccante che è rimasto in campo per 180′ e ha iniziato a far riandare i giri del motore a livello d’intensità e di corsa. Una nota da prendere in considerazione, ora però manca la cosa più importante e che manca dallo scorso 3 novembre e dalla partita vinta 1-0 contro il Venezia. Un digiuno durato troppo e che l’Inter e Lautaro sperano questa sera di poter interrompere.