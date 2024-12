Inter, Acerbi e Pavard ancora out: a rischio le prossime due

I nerazzurri scendono in campo questa sera contro il Como nel match che chiude la diciasettesima giornata di campionato. Una partita importante per l’Inter, che deve rispondere ai successi di Atalanta e Napoli e non perdere contatto con le prime della classifica. Emergenza difesa verso la sfida ai lariani, con Inzaghi che avrà gli uomini contati nel reparto arretrato.

Tocca all’Inter chiudere la giornata di campionato, con i nerazzurri impegnati nel Monday Night contro il Como a San Siro (ultima partita dell’anno nello stadio di casa). Obiettivo della squadra sono ovviamente i 3 punti, ma anche il voler salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico. Match importante e da non sottovalutare, perché Atalanta e Napoli viaggiano ad alto ritmo e non c’è possibilità di errore.

Inter, difesa a pezzi: Acerbi e Pavard tardano ancora il rientro. Non ci saranno nemmeno a Cagliari. Rischio anche per la Supercoppa

L’Inter è attualmente terza in classifica a 34 punti, a -4 dal Napoli secondo e a -6 dalla capolista Atalanta ma chiaramente con una partita in meno. Bisogna vincere questa sera contro un Como che in questa stagione ha mostrato un’ottima organizzazione di gioco e che ha spesso messo in difficoltà le big del campionato.

Una partita poi resa ancora più complicata dalle tantissime assenze in difesa per l’Inter. Per questa sera infatti i nerazzurri hanno gli uomini contati nel reparto arretrato, a causa delle condizioni non ottimali di Stefan de Vrij e di Matteo Darmian, usciti acciaccati per problemi al ginocchio nell’allenamento di ieri. A loro si aggiungono le assenze precedenti di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, con i due centrali ormai fuori da tempo.

Difesa ai minimi col Como e Cagliari. I due centrali in dubbio anche per l’Atalanta in Supercoppa

Il difensore francese è indisponibile da circa un mese dopo la distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata nel match di Champions League contro il Lipsia lo scorso 27 novembre. Difficile che possa recuperare per la prossima partita di campionato contro il Cagliari, e ci sono poche speranze anche per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta in programma il 2 gennaio.

Situazione complicata per Acerbi. Il difensore italiano sarebbe dovuto rientrare ormai da qualche settimana, ma il centrale italiano ha avuto una ricaduta dell’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata il 23 novembre nella sfida di campionato col Verona. Per lui niente Cagliari, e serio rischio di saltare anche l’impegno di Supercoppa Italiana.